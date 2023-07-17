名校生DSE中文失手 藉副學士重拾學習興趣 變身準職業治療師

醫護行業人手短缺，有志投身相關領域的Gigi Lee，卻因中學文憑試（DSE）應考中文科失利而未獲大學取錄。DSE前她通過「專上課程電子預先報名平台」(E-APP)， 預先報讀香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）的生物醫學科學（Biomedical Science）副學士課程，最終助她如願入讀香港理工大學（理大）的職業治療學士學位課程，為投身醫護專業作好準備。

自覺中文科考試成績一向不太好，Gigi坦言早有心理準備難循大學聯招實現醫護夢。經就讀於HKU SPACE CC的朋友分享自身經歷及體驗，她認為自己有明確升學目標，選擇修讀副學士較為合適。Gigi表示﹕「中學時我很熱衷參與制服團體活動，當時加入了紅十字會，令我對救助傷病人士的醫護專業甚為嚮往，並決心在大學攻讀相關學科，達成理想。」

學習氣氛濃厚 師生聯繫緊密

Gigi指出﹕「全新的學習環境令我感受到讀書並不只是為了應付公開考試，而是源於興趣。校內的學習氣氛濃厚，令我有信心重新出發，為晉身大學鋪路。」Gigi稱在課程中認識到很多目標一致的同學，感覺所有同學皆站在同一起跑線，大家均以加入醫護或相關專業為目標。在勤奮向學的同時，也互相支持和鼓勵，如交流學習方法，令她明白到昔日的讀書方法尚有改善之處。而彼此一同溫習及討論，也助她重拾學習的動力、節奏及興趣，使其學業表現大有進益。

她形容HKU SPACE CC的教學模式具靈活性，加上教學團隊樂意在課餘時間關顧學生的適應情況、學習問題，以至升學困惑，並作出支援，使她的學習壓力得以減輕，更能領略箇中趣味。

課程著重實踐 有感行業意義重大

Gigi補充﹕「入學時適值疫情，不少實體課都變為網上授課，我原本預計要獨自在家中讀書，難以結識朋友。意想不到的是，導師在教學中安排了不少小組討論及合作項目，讓同學加深對彼此的認識，並利用WhatsApp等社交媒體平台加強聯繫，在學習上遇有疑難時可互相討教，更有助擴闊我的人際網絡。」

對於大學選修職業治療，Gigi直言，早於入讀HKU SPACE CC時已感到這個專業的意義重大。在一年級的實習中，她透過應用輔助工具，配合生活技能的運用以協助患者（特別是長者）重拾生活上的自主能力，令他們可照顧自己，為病人在心靈上帶來一個更大的支持。

喜獲理大取錄 朝理想進發

Gigi感嘆﹕「很開心在兩年課程中獲得滿意的成績，並順利通過面試，去年獲得心儀的理大課程取錄，現正朝著成為職業治療師的理想進發。」她更感欣喜的是，所付出的努力獲得身邊親友認同，同時體會到本港的升學途徑十分多元化，適合各具所長的學生按個人所需作出選擇，同樣可晉身心儀大學。

她寄語自覺不擅長應考公開試的學生，若自身喜歡學習，也有明確的升學目標，升讀HKU SPACE CC或可為他們提供一個重建學習興趣及動力的好機會，只須悉力以赴，在學習上做好本份，最終亦可如同DSE的優秀考生一樣，成功達成大學與專業夢，善用所長，在社會上發光發亮。

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

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(特約)