【提供利益】涉向法團秘書提供翻新工程利潤　七旬物業顧問准保釋候轉介區院

▲ 涉向法團秘書提供翻新工程利潤，七旬物業顧問准保釋候轉介區院。（資料圖片）

75歲高級物業顧問涉於向均益大廈第二期業主立案法團秘書，提供該大廈翻新工程3成利潤，以讓對方協助一間工程承辦商取得該項逾7,000萬元的工程合約。涉案顧問被廉署起訴1項串謀向代理人提供利益罪，今（13日）於東區裁判法院提堂。控方申請將案件轉介區域法院，裁判官押後案件至8月3日於區院提訊，被告准以現金3,000元保釋，其間不准離港及不得接觸控方證人。

被告何波添（75歲），報稱高級物業顧問，被控1項串謀向代理人提供利益罪。

控罪指，被告於2021年9月29日至2022年8月13日在香港，與身分不詳的人一同串謀，在無合法權限或合理辯解下向代理人，即均益大廈第二期業主立案法團秘書高文軒提供利益，即總額相等於均益二期翻新項目3成利潤的報酬或佣金，作為高協助取得均益二期翻新項目的合約的誘因。

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記者：梁錦麟