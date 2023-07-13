【公共房屋】長者住屋空置率達15%　申訴專員倡停編配二三型單位改以過渡性房屋出租

▲ 申訴專員趙慧賢（ 梁偉榮攝）

本港房屋問題持續緊張，公屋申請者的平均輪候時間達5.3年，申訴專員公署今日（13日）公布房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的主動調查報告，發現一型設計「長者住屋」及「改建一人單位」的空置率均達60%，而二型及三型設計「長者住屋」的空置率亦分別有15%及9%，遠高於房委會的1.3%指標。

申訴專員趙慧賢指，現時這種共用廚房及浴室的單位已經不合時宜，為減低單位的空置率，房屋署放寬「長者住屋」的入住者年齡，並將二型及三型「長者住屋」編配予公屋申請者，故過去5年平均每年有1,000多名公屋申請者獲編配「長者住屋」後，拒絕有關編配，因此仍未能有效解決「長者住屋」空置率高企的問題。

趙慧賢續指，有公屋申請者反映，即使沒有申請「特快公屋編配計劃」或「長者住屋」，仍會被編配至廚房浴室共用的單位，而拒絕則會被視為已使用一次配房機會，引起不滿。惟公署留意到，參加並透過「特快公屋編配計劃」而獲編配「長者住屋」的申請者中，有近90%會接受有關編配，趙慧賢建議，房屋署可考慮另行制定一套編配計劃，以更有效運用公屋資源。

她又建議，房署可考慮將二型及三型設計「長者住屋」可以過渡性房屋或中轉屋形式，出租給輪候公屋多年且居住環境惡劣的人士入住，為有迫切性住屋需要的市民提供短期居所，甚至將二型及三型設計「長者住屋」納入重建計劃，從根本解決問題。

報告指，房署現時已停止編配一型設計「長者住屋」及「改建一人單位」予公屋申請者，並冀可全面收回，還原為一般公屋單位。惟經過近20年仍未能全部收回，由於房屋署須待單位内所有租戶遷出後，才能還原單位，故此有80%一型設計「長者住屋」及近90%「改建一人單位」房間空置期均逾10年或以上，涉及498間房間。

截至今年3月底，一型設計「長者住屋」及「改建一人單位」分別有96%及100%單位，只有一戶租戶使用，公署認為改建單位過程漫長，以致這兩類單位的空置率持續高企。

公署表示，現時一型設計「長者住屋」全屬獨居長者，房署亦已取消24小時福利員服務，失去當初院舍式房屋讓長者獲得更好照顧的原意，建議房屋署除了繼續透過「探訪小隊」了解租戶情況及提供適當支援外，亦可積極游說一型設計「長者住屋」及「改建一人單位」的長者租戶調遷。

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記者：李芷玲