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【靈戲逼人】劉穎鏇扮「夜蒲索女」瘋狂放電　李日朗演渣男最驚摸Tiffany裙底

娛樂 15:41 2023/07/13

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《靈戲逼人》

張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇（Tiffany）、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等參演的TVB劇《靈戲逼人》，在昨晚（7月12日）一集最精彩戲碼，是葉敏敏（劉穎鏇飾）及阿東（阮浩棕飾）等人為幫Ivan（張振朗飾）向Eric（李日朗飾）報仇，派出敏敏色誘Eric。

敏敏借故埋身後再以「假錄音電話」作餌等Eric放下戒心，之後再由敏敏以激將法刺激Eric自爆「渣男真相」。最終幾經轉折，Eric的惡行被眾人在網上公諸於世，Eric終於惡人有惡報身敗名裂，整個劇情大快人心。

大讚李日朗：好肯同我溝通

平時多飾演乖乖女的Tiffany，是次挑戰「戲中戲」飾演電力十足的夜蒲索女，身穿貼身上衣加短裙的她，無論肢體動作或眉頭眼額均盡顯嫵媚，加上連串「港女式」撒嬌表情，新鮮感爆燈。

Tiffany坦言，為該場戲做足功課，並為角色定位傷盡腦筋：「有睇唔同嘅電影去攞靈感，學吓各種唔同嘅所謂放電方法，睇吓點樣做最舒服、最符合劇情；主要唔想太誇張，因為始終我個角色比較簡單，唔係壞女孩，而係戲中戲。」

談到與李日朗（Don）在相關場口有不少親密互動，包括挨到貼一貼講對白及摸大髀等，Tiffany透露拍攝時零尷尬，皆因「大腦很忙」，亦因為Don是很好的拍檔：「Don好Nice，好肯同我溝通，佢所有嘢都會問過我o唔ok先做，大家建立咗信任就令我好放心；加上嗰晚我成個腦都喺度諗點樣做先至有說服力，所以都冇特別話尷唔尷尬。我成日覺得如果雙方都唔尷尬，成件事會拍得更加好。」

前先君子後小人

至於獲Tiffany讚不絕口、在劇中飾演「世一渣男」的Don，現時除娛樂圈工作外，還有專注打理美容店舖，幫客人調整臉骨。

Don笑言自《靈戲逼人》播出後，有客人「投訴」被嚇親：「佢哋話聽住我把聲講啲咁衰嘅嘢唔係好慣，話真係有嚇親，我聽完都開心嘅，證明演得真實嘛。我以往拍嘅角色都係正經嘅，今次有個陰濕嘅角色係好好嘅嘗試，希望亦都畀到新鮮感觀眾。」

談到親熱戲，阿Don指摸Tiffany大髀比與蔚雨芯拍床戲更有壓力，他說：「因為要喺佢裙入面攞番個電話出嚟，因為個電話喺裙入面我睇唔到，都係要靠估先攞得番出嚟。」

他又透露每次拍親熱戲前，都一定先「君子後小人」：「我會先好有禮咁講聲唔好意思先，跟住就拍架喇。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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