【詐騙貸款】涉騙「遮仔會」逾16.5萬元貸款　47歲男警被控欺詐准保釋候訊

▲ 涉騙「遮仔會」逾16.5萬元貸款，47歲男警被控欺詐准保釋候訊。（資料圖片）

47歲男警涉於2017年及2019年間，兩度向香港警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）申請貸款時，訛稱其他貸款的每月還款額，以詐騙儲蓄互助社批出兩筆合共逾16.5萬元貸款。涉案警員被控2項欺詐罪，今（13日）在東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至9月7日再訊，以待索取文件和法律意見，被告准以1萬元保釋候訊。

被告黃栢倫（47歲），報稱公務員，被控2項欺詐罪。控罪指，被告於2017年8月14日在香港藉欺騙，即向香港警察儲蓄互助社虛假地表示其貸款的每月還款總額9,000元，意圖詐騙而誘使上述香港警察儲蓄互助社批准貸款11萬元。

控罪續指，被告另於2019年6月20日在向互助社表示其每月還款5,000元，意圖詐騙而誘使互助社批出貸款約5.5萬元。

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記者：梁錦麟