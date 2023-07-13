【回應質疑】羅健熙質疑鄧炳強帶頭歧視精神病患者　保安局譴責反駁

▲ 民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

保安局發聲明譴責民主黨主席羅健熙在報章撰寫的評論文章，指文章斷章取義、混淆視聽，誤導讀者有關言論歧視某些社群，「保安局對此予以譴責。」

羅健熙在報章撰文，題為《堤潰蟻孔 氣泄針芒——時刻保持人民公僕本色》中，內文寫到：

「我也希望政府在往後日子、在不同事情上，亦可以多想想市民會如何閱讀政府官員發言，亦多考慮發言產生的效果。例如保安局長鄧炳強最近在立法會回應近期多宗持刀傷人案，表示「如果見到有人『神情奇異』、『口噏噏』、『有少少兇暴性』應及早通知警方」，實在令我非常吃驚。這種論調很易加強公眾對精神病的誤解和偏見，加深對患者的負面標籤、污名化和定型，甚至可能有帶頭歧視的效果，由政府官員說出來實在極為不妥，跟政府在推動社會精神健康上一直所做的工作亦背道而馳。」

保安局發言人指鄧炳強當日答覆立法會議員提問時，呼籲市民如預視或懷疑罪案發生，應及早通知警方，見疑即報，鄧炳強作為保安局局長，有責任提醒市民留意公眾安全，「但作者卻對此善意提醒斷章取義，將言論歪曲成對精神病者存偏見、歧視等。發言人表示，對作者將該正面的防罪信息扭曲演繹感到「非常吃驚」

發言人重申，保安局呼籲社會重視精神健康，政府亦已提出十項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士，執法機構會繼續致力維持社會治安，與市民合力打擊罪案，保障市民生命財產安全。

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責任編輯：戴朗希