【香港小姐2023】周婷未有隨團赴越南拍外景疑退選　TVB回應佳麗缺席原因

▲ 周婷 （經濟日報圖片）

《香港小姐2023競選》的一眾候選佳麗今日（7月13日）早上約6時到香港機場，出發往越南拍攝外景。可是「翻版王祖賢」賀怡雯在（Lea）在日前宣布退選後，今屆港姐應該一共有17位候選佳麗，但今早在機場只有16位現身，11號周婷卻缺席。

其實，在昨日（7月12日）於TVB電視城舉行的佳麗越南外景出發拜神儀式上，周婷已沒有出席，大熱佳麗「金髮巨胸蔡思貝」郭珮文（Juliana）接受傳媒訪問時，更口快快透露過往的一些練習課，周婷亦沒出現，令人擔心她將繼賀怡雯後退賽。

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回應佳麗周婷缺席

TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢，稱:「《2023香港小姐競選》11號候選佳麗周婷今日（13日）早未能隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓，大會接納其因急需要處理家中要事而缺席原因。」

現年24歲的周婷現時任職投資分析師，據悉平時工作甚忙，她在參賽志向表示：「成為一位出色英語電視主播，向國際社會講香港故事。」

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