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【可愛撒嬌】偷吃榴槤被飼主阻止　4歲小象發脾氣倒地拉屎最後得逞

休閒消費 11:00 2023/07/16

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

泰國一隻寵物小象偷吃女飼主準備的榴槤肉但不果，立即倒地不起，並且扭動身體撒嬌。

「撒嬌女人最好命」，撒嬌的動物也有食神。近日網上有一段令人惹笑的影片被熱傳，泰國一名女士在路邊等和尚化緣期間，陪在她身邊的寵物小象偷吃女飼主準備的榴槤肉但不果，立即倒地不起，並且扭動身體撒嬌，迫得女飼主不得不就範，笑翻在旁的民眾。

最新影片推介︰

 

綜合外媒報導，小象是雄性，今年4歲11個月，名Plai Dao Mongkhon。該影片是由一名圍觀的民眾拍攝的，從影片中可見，當時女飼主和小象半跪坐在路邊等待和尚的到來，旁邊更有一個菜籃裝著化緣的食物及用品。

疑似抵受不住榴槤的香氣，原本乖巧的小象突然偷偷地把鼻子伸到菜籃「偷吃」，女飼主見到立即輕拍牠的鼻子並推開制止。此時，感到「委屈」的小象立即倒地撒賴，尾巴不停地搖晃並且踢腿，隨後更拉下一坨大便，整個情景狀似人類小孩跟父母「扭計」般，十分惹笑。

小象的行為令女飼主好氣又好笑。最後，女飼主只好就範，前後拿了很多顆榴槤肉餵牠。得逞的小象吃到榴槤後，雙耳立即大力拍動，似是表達愉快的心情。不過，原來戴著滿滿榴槤肉的碟子只剩下數顆，令女飼主無奈地看一看碟子後輕歎，然後向著小象碎碎念。

面對小象的撒嬌，一眾網友的心都被融化，「大象撒嬌時體型似乎瞬間小了80%，實在太可愛了。」﹑「現在才發現原來大象有這麼可愛的個性。」；有網友更幫小象配上對話，「媽媽讓我吃也屬功德一件啊。」

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責任編輯︰陳珈希

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