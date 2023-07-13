【核廢水】張宇人：政府已向業界解說應對政策　尊重政府決定

▲ 立法會議員張宇人。（陳靜儀攝）

為應對日本計劃排放福島核廢水，港府昨日表示，日方一旦啟動排放，將即時禁止東京都、福島縣、千葉縣10個都縣的水產品進口香港。飲食界立法會議員張宇人今日表示，尊重政府相關決定，又指昨日已聯同當局，及專做日本食品進口的商舖開會，討論有關事宜。

張宇人透露，當局在會上向業界解說有關應對政策，並討論一旦日本開始排放核廢水，應如何選擇供貨源等。張宇人對港府的相關政策表示支持及尊重，他向業界表示，正是因為港府實施進口限制，及加強抽樣調查等一系列應對措施，以保證本港的食品安全，香港市民才能放心食用，來自日本餘下三十多個縣的進口食品。張宇人強調，這是他未來幾個月的重點工作。

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日式餐廳負責人：禁令一推生意料減逾五成

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強，今早在電台節目表示，現時有八、九成業界進口的日本水產品都經東京豊州出口轉運到世界各地，包括香港，希望政府多給予安全指引，解釋如何取得相關食品認證等。陳強估計，禁令推出後，生意將減少逾五成，若情況持續兩至三個月，相信將有兩至三成日式食肆未必可以繼續經營。

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記者：趙居逸