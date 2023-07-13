【殺校潮】北角閩僑中學9月停收中一新生　將轉辦學營運模式

▲ 北角閩僑中學。(資料圖片)

北角閩僑中學校方周二（11日）於校網宣布，新學年2023/24即今年9月將停止取錄中一學生，並不再參與中學學位分配辦法，同時校方稱最遲於2026年9月1日，停止以津貼模式營辦將轉辦學營運模式。

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法團校董會主席兼校監曾文仲所撰的最新公告指，本港學童人口出現結構性下跌，法團校董會審視學校未來的發展後，將計劃轉變辦學營運模式。學校今年9月起停收中一生，現正就讀的學生維持原有機制升學，就讀中一至中二學生，在完成中三後參與高中中央學位安排，以派發至其他津貼學校升讀中四，而其他級別學生則可繼續原校以政府資助模式完成高中課程。校方又指最遲在2026年9月1日停止津貼模式營運，並日後會適時通知各持份者及說明相關安排。

閩僑中學創校46年，在2021/22學年因收生不足，須接受教育局特別視學，惟被評為「未達良好水平」，其後校方將中一改以按人數資助模式。

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