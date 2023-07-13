【絕命毒師】化工系台男租大學實驗室製毒　不慎爆炸始揭3年產4億K毒

▲ 化工系台男租大學實驗室製毒，不慎爆炸始揭3年產4億K毒。

真實版「絕命毒師」？台灣一名化工系畢業的專才，租用大學實驗室用作開發製毒技術，直至某次因操作不慎爆炸，警方才發現這所大學實驗室在3年間竟已成功製造出4億K毒。

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綜合台灣媒體報道，48歲的主謀章姓男子，畢業於台灣淡江大學化學工程系，他原本經營「品庠醫藥」生物科技公司，但因資金週轉不靈而決定另謀財路。章男發現，大同大學工學院實驗室的租金低廉，且配備100公升反應爐，可供他利用製藥專長大量製毒。2019年4月，章男決定以「開發新藥」為由，租用了該所大學實驗室，成為了一名「製毒專才」。

產毒效率極高

章男利用實驗室器材和出色的製藥專長，研究開發製毒技術，將大學實驗室變成了製毒工廠。他先後共投入4,000多萬元，進口大量製毒原料及設備，精進製毒技術。經過章男的技術改良，原預計需時5日才完成的製毒工作，最終僅需1日就完成。自此，章男開始大量生產毒品氯胺酮（K仔），更在校內增擴廠房，將製毒工廠從僅有1間實驗室的規模，升級至整棟綜合大樓的一、二樓全租用。

此外，章男還找來一名易姓男子，成為自己的製毒徒弟，在實驗室熟悉製毒技術後，再招入黃姓、李姓、鄭姓、陳姓4名男子，組成製毒集團。其中，黃男以製作醫療用的顯影劑為由，租用了高雄市大寮區2間廠房，作為製毒場所及製毒原料收貨地址；另外有鄭男、陳男兩人負責進口製毒化學原料。

操作不慎爆炸揭發案情

在製毒集團不斷增擴規模的3年期間，被租用實驗室的大同大學完全不知情。直至2022年3月，製毒成員因操作機器不慎引發實驗室爆炸，大規模火警引起了當局注意。據悉，火場燃燒面積涵蓋教學樓1至2樓，合共約90平方公尺。不少大學生被疏散，樓内設施、實驗機器均嚴重毀損。

火警後，警方和鑑識人員到場勘查採證才驚訝發現，這所大學實驗室竟是K毒工廠。此後，警方決定暗中追查，再發現章男轉移陣地，利用內湖科學園區内一間實驗室，繼續研發製毒技術。

扣查市值逾4億毒品 拘12名犯嫌

根據警方專案小組的長期追蹤蒐證，5月15日，趁大量毒品還未流入市面之時，警方在章男的「品庠醫藥」生物科技公司内將其逮捕，並在現場及實驗室查扣大量已製成的毒品、半成品、製毒原料和設備器具。另外，高雄製毒厰内其餘正在製毒的共犯也被拘捕，並現場查獲共達31公斤的氯胺酮、鹽酸羥亞胺等毒品，及大量製毒原料、設備器具。

截至7月11日，當局召開破案記者會，宣佈案件中逮捕主嫌章男等12人，扣查粗估市值約4.5億元、合共15噸的氯胺酮毒品成品、半成品及原料。

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責任編輯：羅嘉欣