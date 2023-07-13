【中一註冊】書局指課本加價高達5%　家長呻貴預6000元買新書

▲ 準中一生家長取得書單後，隨即到書局購買教科書。（梁偉榮攝）

中一新生今（13日）起可到獲派中學註冊，有準中一生家長取得書單後，隨即到書局購買教科書，指預留逾5至6千元應付有關開支；亦有家長認為書費昂貴，但仍決定購買新書，稱「不希望慳喺小朋友到」。書店負責人則表示，本年書價升逾3至5%，惟幅度仍未能追上通脹，慨嘆行業面臨經營困難、「搵唔到食」。

準中一生家長黃太擔心未能買齊教科書，故收獲書單後，隨即來到書局買書，她指，自己預留了5至6千元應付有關開支，現時已付4千元，坦言不太清楚價錢，認為尚算合理。她亦指，目前尚欠缺8本書，故會再去其他書局「撲書」。對於未有留待下周發放消費卷後才去購書，她直指「（消費卷）咁少錢做得咩」。

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準中一生家長周先生則認為，升中後的書費昂貴，需花費逾4800元，然而小學階段僅需逾2千元，但他坦言始終兒子即將升中，希望為他訂購新書，日後再考慮採用其他方法省錢，稱「不希望慳喺小朋友到」。他亦指，現時尚欠缺7至8本書，當中包含需於8月完成的暑期作業，現時只取了1本，笑言「可以同老師講交唔到啦」。

▲ 準中一生家長周先生則認為，升中後的書費昂貴。（梁凱婷攝）

天利行書局助理總經理楊次濂表示，本年書價上升逾3至5%，惟幅度仍未能追上通脹。他慨嘆行業面臨經營困難，形容「訂購10本書出售只有5%毛利，賣剩1本已經輸（虧蝕）」。

▲ 天利行書局助理總經理楊次濂表示，本年書價上升逾3至5%。（梁偉榮攝）

楊次濂亦表示，供應問題每年如是，解釋指現時學生人數少、市道不好，部分學生會選擇購買二手書，故出版社難以衡量學生成數（購買新書的學生數量），因此在印書方面會採取「保守」態度，以致數量上未必足夠；然而，翻印需時，故會出現缺貨情況。他更指，受時間局限，若於8月中旬訂書，需於9月後才能取書，故鼓勵家長盡早訂購，以免未能趕上開學。

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記者：梁凱婷