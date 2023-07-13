  • 34°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 16:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中一註冊】書局指課本加價高達5%　家長呻貴預6000元買新書

社會 16:05 2023/07/13

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

準中一生家長取得書單後，隨即到書局購買教科書。（梁偉榮攝）

中一新生今（13日）起可到獲派中學註冊，有準中一生家長取得書單後，隨即到書局購買教科書，指預留逾5至6千元應付有關開支；亦有家長認為書費昂貴，但仍決定購買新書，稱「不希望慳喺小朋友到」。書店負責人則表示，本年書價升逾3至5%，惟幅度仍未能追上通脹，慨嘆行業面臨經營困難、「搵唔到食」。

準中一生家長黃太擔心未能買齊教科書，故收獲書單後，隨即來到書局買書，她指，自己預留了5至6千元應付有關開支，現時已付4千元，坦言不太清楚價錢，認為尚算合理。她亦指，目前尚欠缺8本書，故會再去其他書局「撲書」。對於未有留待下周發放消費卷後才去購書，她直指「（消費卷）咁少錢做得咩」。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

準中一生家長周先生則認為，升中後的書費昂貴，需花費逾4800元，然而小學階段僅需逾2千元，但他坦言始終兒子即將升中，希望為他訂購新書，日後再考慮採用其他方法省錢，稱「不希望慳喺小朋友到」。他亦指，現時尚欠缺7至8本書，當中包含需於8月完成的暑期作業，現時只取了1本，笑言「可以同老師講交唔到啦」。

準中一生家長周先生則認為，升中後的書費昂貴。（梁凱婷攝）

天利行書局助理總經理楊次濂表示，本年書價上升逾3至5%，惟幅度仍未能追上通脹。他慨嘆行業面臨經營困難，形容「訂購10本書出售只有5%毛利，賣剩1本已經輸（虧蝕）」。

天利行書局助理總經理楊次濂表示，本年書價上升逾3至5%。（梁偉榮攝）

楊次濂亦表示，供應問題每年如是，解釋指現時學生人數少、市道不好，部分學生會選擇購買二手書，故出版社難以衡量學生成數（購買新書的學生數量），因此在印書方面會採取「保守」態度，以致數量上未必足夠；然而，翻印需時，故會出現缺貨情況。他更指，受時間局限，若於8月中旬訂書，需於9月後才能取書，故鼓勵家長盡早訂購，以免未能趕上開學。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

相關文章

【殺校潮】北角閩僑中學9月停收中一新生　將轉辦學營運模式
今日 16:11
【殺校潮】北角閩僑中學9月停收中一新生　將轉辦學營運模式
【詐騙貸款】涉騙「遮仔會」逾16.5萬元貸款　47歲男警被控欺詐准保釋候訊
今日 15:19
【詐騙貸款】涉騙「遮仔會」逾16.5萬元貸款　47歲男警被控欺詐准保釋候訊
【外勞】建造業外勞下周一起接受申請　最快今年10月來港
今日 15:27
【外勞】建造業外勞下周一起接受申請　最快今年10月來港

你可能感興趣

【殺校潮】北角閩僑中學9月停收中一新生　將轉辦學營運模式
今日 16:11
【殺校潮】北角閩僑中學9月停收中一新生　將轉辦學營運模式
【詐騙貸款】涉騙「遮仔會」逾16.5萬元貸款　47歲男警被控欺詐准保釋候訊
今日 15:19
【詐騙貸款】涉騙「遮仔會」逾16.5萬元貸款　47歲男警被控欺詐准保釋候訊
【外勞】建造業外勞下周一起接受申請　最快今年10月來港
今日 15:27
【外勞】建造業外勞下周一起接受申請　最快今年10月來港
中學 通脹 小學 行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【罪案】7名懲教署職員涉強姦案已被勒令停職　警方：所有被捕人正被扣留調查
22:29 2023/07/12
【罪案】7名懲教署職員涉強姦案已被勒令停職　警方：所有被捕人正被扣留調查
【網售凶宅】西灣河鳳姐凶宅放盤220萬　網民驚見陰森環境：似未清理現場
13:44 2023/07/12
【網售凶宅】西灣河鳳姐凶宅放盤220萬　網民驚見陰森環境：似未清理現場
【性教育】女兒撞破父母歡愉問「點解爸爸抱你」　媽媽高EQ回答獲讚好家教
19:29 2023/07/09
【性教育】女兒撞破父母歡愉問「點解爸爸抱你」　媽媽高EQ回答獲讚好家教