【善用土地】青衣及新田方艙改建作培訓用地　為期一年

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政府今日（13日）公布，原址善用青衣和新田社區隔離設施，並按需要作局部改裝，為期約一年。青衣社區隔離設施將用作升旗及步操培訓、新田社區隔離設施則改裝為建造業訓練場地。



青衣社區隔離設施經所需的改裝後，提供場地和配套設施予青年制服團體，舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動。

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民政及青年事務局正與青年制服團體磋商所需改裝及使用安排，有關場地和設施將開放予青年制服團體申請使用，並由該局監察使用情況。

新田社區隔離設施經所需的改裝後，由發展局安排建造業議會舉辦培訓課程和工藝測試，包括進行「組裝合成」建築法的施工訓練，實地授予學員關於安全法例、組件吊運和安裝等知識，以支援更廣泛採用「組裝合成」建築法。

借出新田社區隔離設施土地的私人業權人已同意繼續借出該地作上述用途。

發展局將安排於月內陸續開展上述兩處設施所需的補充工程。

政府將會繼續檢視其他社區隔離及治療設施的後續安排，目標是要保持政府在疫情出現變化時的應對能力，同時顧及香港的經濟、民生和社會需要。

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記者：陳梓蔚