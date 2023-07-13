【洩露機密】自稱DSE閱卷員小紅書披露中文科「評卷參考」　考評局：如違規會跟進

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DSE中學文憑試下周三(19日)放榜，但內地社交平台「小紅書」近日有一名自稱為「中文科閱卷員」的人，公然在網上公開一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件。考評局表示，所有閱卷員均須把一切事宜保密，保密規定不設時限，如證實有閱卷員違反保密規定，會按既定程序採取適當的跟進行動。

小紅書用戶「DSE 5**王老師」，在平台上自稱中大中文系畢業，擁有10年教日校經驗，「熟悉考評，內部培訓常客、閱卷員、研究數千試卷」。他近日在平台上載一份文件，顯示為考評局2023年文憑試中國語文卷二的評卷參考，抬頭更有粗體字句寫有「機密（只限閱卷員使用）」。「王老師」又揚言會在8月會公開更多。

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其後有人揭發「王老師」早有前科，指「王老師」早於今年5月收到考評局評卷日程時，已經在小紅書公開自己負責改「百感交雜的聚餐」的作文試題，又指需在限期內目標要改500篇作文。

考評局回覆查詢表示，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲本局委任或聘用的人員，包括文憑試的閱卷員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密；相關的保密規定不設時限；閱卷員在接受考評局任命時亦已簽署聲明，承諾必須嚴守考試的機密，所有考試相關資料不得公開展示或提供給其他人士參考，包括評分準則、樣本答卷、考生的答卷及成績等。

考評局向閱卷員派發相關文件時，亦嚴正要求閱卷員必須將資料保密，並在評閱過程中提醒所有考評人員均須遵守有關守則。局方指如證實有閱卷員違反保密規定，會按既定程序採取適當的跟進行動。

前考評局科目經楊穎宇日前亦在社交平台上載相關帖文截圖，質疑有閱卷員違規公開DSE評卷參考。事後有關小紅書帳戶已註銷，但未知是帳戶持有人自行註銷，亦或由小紅書採取行動註銷。

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