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熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
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【著數優惠】香港開心購物節明起推出新優惠　6名幸運兒可參加百佳1分鐘掃貨【附詳情】

社會 17:00 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

6名獲獎的幸運兒可以1分鐘內在百佳超級市場內選購貨品。（林宇翔攝）

香港零售管理協會於今年7月1日至8月31日舉辦的「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」明日（14日）起推出下一波消費購物優惠，包括「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲、多間快餐連鎖店免費禮遇等。

香港開心購物節 - 「百佳1分鐘掃掃掃」遊戲

由7月14日至27日，於百佳、HK01或HKRMA平台上載購物單據，並回答「您最喜歡百佳的原因」，內容最令人印象深刻的答案，將有機會參加活動。主辦方將於8月2日於百佳Facebook專頁遊戲貼文之留言區、HK01或HKRMA平台公佈獲獎的幸運兒名單。6名獲獎的幸運兒可以1分鐘內在百佳超級市場內選購貨品。參加顧客可以贏取所選購貨品。

最新影片推介

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【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

率先試玩的KOL都在活動中滿載而歸，1分鐘內便迅速鎖定目標，包括安記XO醬紅燒溏心鮑魚、DR.JART+ 水活力水潤藍丸面膜等貨品。

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活動詳情：

  • 日期：2023年8月8日
  • 時間：晚上8時至10時半
  • 地點：Food Le Parc 華蘭中心分店（香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心地下2號及3號舖）

此外，百佳亦送出限量1,400份$50電子現金券，並推出多款購物優惠，包括︰

  • 買任何貨品滿$100送安記鮑開心（金牌溏心鮑）50克
  • 買任何貨品滿$100送安記桂圓紅棗茶茶包2包裝
  • 買任何貨品滿$200即享92折  
  • 買任何貨品滿$300即享88折

多間快餐連鎖店在7月14日至27日推出免費禮遇：

只需於指定日期內，於AlipayHK 應用程式內的搶劵頁面，即可以「先搶先得」形式獲得免費禮劵。搶劵活動於每日中午12時開始，數量有限，送完即止。

時段時段優惠
7月14日至20日McDonald’s免費巨無霸一個
7月14日至27日百佳超級市場百佳$50電子現金券
7月25日KFC於肯德基免費換領超勁辣黃醬雞卷一件
7月26日Life Is For Excellence Ltd.凡於LIFE上環總店出示換領劵，即可獲得LIFE Superfoods 限量套裝
7月27日大家樂「至Cool 冰冰」  電子優惠劵：用專屬優惠碼登記Club 100 會員，即送一杯「至Cool 冰冰」 特飲

多間商戶亦推出「購物禮遇」：

品牌優惠
Circle K鮮果汁優惠價$15
鴻福堂以正價買至尊豬腳小黃薑醋，可+$10換購額外1包
Pizza Hut堂食惠顧滿$180或以上，即送原味/辣味雞翼1客（8隻）
Fairwood 大快活憑券於大快活早/茶市惠顧滿$30，即享$3折扣優惠。
Indo Market 營多東南亞美食市場購買咖啡站咖啡1袋即送1袋
居食屋「和民」主餐牌$30折扣，惠顧滿$350適用
金子半之助全日通用$10折扣，惠顧滿$100適用
King Bakery Holdings Limited撻類產品買3送1

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記者：黃穎津

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