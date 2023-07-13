【親子好去處】中環海濱活動空間舉行健身運動　齊齊親子同樂「舞」走脂肪

▲ 親子齊齊在中環海濱的草地上做瑜伽。

暑假即將開鑼，家長想帶小朋友做運動，不妨可以到中環海濱活動空間，參加一系列瑜伽工作坊和Les Mills 活動，包括；親子瑜伽、伸展瑜伽、太極、BODYJAM、BODYCOMBAT和BODYATTACK，趁暑假親子動起來！

最新影片推介：

一年一度的夏日好去處「Beat the Heat Fitness Night@SummerFest 2023」即將於7月23日舉行，免費開放予大小朋友，一齊放電，為所有人帶來一個充滿樂趣的健身之夜！今次更加設了首個Lesmills專屬Goodies Bag 給大家！Lesmills的專屬Goodies Bag內都包含了一個專屬課程鞋袋、毛巾及水樽，此外還可以優先於「教練指導區」選擇理想位置！

▲ 親子齊齊在中環海濱的草地上做瑜伽。

這個活動將於7月23日下午4點至晚上9點在中環海濱活動空間（入口近添馬公園）舉行。活動將提供一系列瑜伽工作坊和Les Mills 活動，包括親子瑜伽、伸展瑜伽、太極、BODYJAM、BODYCOMBAT和BODYATTACK。活動將以一系列瑜伽工作坊開始，時間為下午4點至5點。參與者可以選擇參加親子瑜伽工作坊、伸展瑜伽工作坊或太極工作坊，所有瑜伽工作坊均由My Yoga各分店之經驗豐富館主指導。

知名教練們帶領

下午5點30分至6點30分 Les Mills BODYJAM，是一個高能量的舞蹈健身運動，非常適合喜愛跟著音樂節奏活動的人參加。可以盡情享受，同時在舞蹈中完成了高強度的訓練，更不知不覺中消耗卡路里，不論舞蹈技巧是笨手笨腳，或是舞蹈超凡，都可以去挑戰一下。而此活動將由香港Les Mills知名教練們帶領，引導參與者進行一系列有趣且易於跟隨的舞蹈動作。

▲ 運動亦有助減壓。

對於喜歡強烈運動的人，就不要錯過下午6點45分至7點45分的BODYCOMBAT。BODYCOMBAT是一個充滿活力及高強度的武術健身運動，既挑戰身體又挑戰心理。最適合用來燃燒卡路里及鍛鍊心肺功能。此活動將由香港Les Mills知名教練們帶領，引領參與者一同在中環海濱的夜空下揮灑汗水，放鬆身心，釋放壓力。

▲ 有資深教練帶領。

最後，活動將在晚上7點50分至8點50分以BODYATTACK結束。BODYATTACK是一項高強度並結合競技、肌力訓練動作的有氧健身運動，提供不同強度讓大家選擇，不僅適合初學者，也適合運動達人來挑戰自身體能極限。在中環海濱的夜景下，配合強勁的音樂節奏，透過香港Les Mills知名教練們的指導，讓你於活動結束後，充滿成功感及舒適感！

不要錯過這個令人興奮的健身活動！現在就登記參加，準備好在這個夏日與好友一同參加“Beat the Heat Fitness Night @Summerfest 2023”，享受一場充滿樂趣的健身之夜！興奮事還有，現在TOPick的讀者們更可以以「TOPickBJ」、「TOPickBC」及「TOPickBA」免費參加進入我們「教練指導區」與Les Mills知名教練們近距離接觸！名額有限，先到先得！

▲ 高能量的舞蹈健身運動，可以「舞」走脂肪。

詳情

https://www.beatthefitnessday.com/

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