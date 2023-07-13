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【重新出發】與粉絲見面+獻唱新歌　黃心穎自爆跟泥鯭意見分歧【有片】

娛樂 18:59 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

黃心穎今天（13日）舉行粉絲見面會。

以歌手身份重新出發的黃心穎於今天（13日）舉行粉絲見面會，黃心穎更即場唱出《Crown Me》和《沙包》，以歌會友。

現場的粉絲為黃心穎舉牌打氣，黃心穎亦跟大家分享創作的心路歷程，自爆跟男友兼RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）於創作過程中出現很大分歧。

【重新出發】黃心穎轉型做音樂人「洗底」　舉行粉絲見面會挽民心

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首次現場演繹新歌

黃心穎於現場獻唱《Crown Me》和《沙包》，並表示親自作曲填詞令她獲得很大滿足感。

她自爆在創作過程中跟男友出現意見分歧：「同泥鯭就多少少分歧，只係我覺得呢個Vocal Take好過上一個，但我係好聽話㗎！」

【叱咤樂壇】黃心穎學佛靜心走出陰霾　與RubberBand鼓手泥鯭監製新歌《沙包》

盼邀得林夕填詞

她又揚言希望邀得著名填詞人林夕為她填詞：「呢個係夢想，因為一份好嘅詞就好似一件藝術品，好希望儲到呢份藝術品，但自己都要進步多啲先。」

她又坦言如今不用早起上班的感覺很幸福，並表示比起當演員更想成為旅遊節目主持。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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