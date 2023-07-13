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【男人最痛】勃起常感疼痛 　33歲男子與妻行房屢失敗醫生揭1原因

醫生診症室 17:48 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

勃起常感疼痛， 33歲男子與妻行房屢失敗醫生揭1原因。

男士勃起疼痛，小心是「包皮過長」！台灣有一名年約30歲男子因陰莖勃起時總感痛楚，令他一直抗拒與另一半行房。而隨著時間過去，由於情況未有改善，亦礙於傳宗接代的壓力，男子最終到泌尿專科檢查，才揭發導致一切的元兇竟是「包皮過長」。

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泌尿科醫生莊豐賓在Facebook分享個案指男病患之所以每次行房總感疼痛，是因為包皮過長，導致在勃起時受到束縛，出現「緊箍咒」的狀況。在這情況下，男病患於是需要進行包皮切割手術，醫生透過包皮槍療法，令病人於短時間便能完成手術，而且復原時間亦會較傳統時間快。而該名男病人於手術後半年多的時間，更已向醫生指自己已與太太「做人成功」。

莊豐賓表示，如果自己或身邊的人也在為包皮問題而煩惱，千萬別畏疾忌醫，要主動和醫生查詢，才會有最專業且有效的解決方案。

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責任編輯：羅嘉欣

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