【理大暴動】黃子悅等15人涉理大外暴動　14人囚36至52個月1人入教導所

▲ 前學民思潮發言人黃子悅等15人涉理大暴動，今於區域法院判刑。資料圖片

大量示威者涉於2019年11月響應「圍魏救趙」行動，在理大外聲援校內示威者，其間向警方投擲至少251枚汽油彈。前學民思潮發言人黃子悅等共15人被控暴動罪，黃等10人早前承認暴動罪，5人則經審訊後亦被裁定罪成。15人今（13日）於區域法院判刑，14人被判監36個月至52個月，其中黃被判監37個月，案發時16歲的少年被判入教導所。

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10名認罪被告為翁芷茵（19歲）、周耀天（22歲）、鍾永祥（45歲）、蘇浩然（25歲）、孫嘉豪（22歲）、曾紹鵬（21歲）、黃康瑜（22歲）、甄念賢（16 歲）、黃子悅（22歲）及王汶珊（28歲）。鍾曜禧（34 歲）、羅澤琛（19 歲）、吳仲賢（18 歲）、鄧建歡（27 歲）及李子聰（25 歲）不認罪，早前經審訊後被裁定罪成，15人今一併接受判刑。

控罪指，被告於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

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記者：陳曉欣