【重磅人情】男子封1.5萬人情賀前度　聲稱補償新婚丈夫︰是我奪走她初夜

▲ 台灣一名男子向女友聲稱要封1.5萬港元人情賀前度結婚，因為要補償其新婚丈夫，是他奪走前度的初夜。（iStock圖片）

前度邀請出席婚姻，應該封幾多人情？台灣一名男生應邀赴前女友的婚宴，竟然封6萬台幣（逾1.5萬港元）巨額人情，遭現任女友大興問罪，但男生的解釋更讓女友嬲到想分手，並在網上發帖文尋求網民意見。

男生的女友在Dcard討論區以「因為第一次，男友紅包六萬補償前女友老公」為題發帖文，她指男友得知前女友即將結婚，有一天男友正準備封人情利是，「塞一疊厚厚的鈔票」，她見狀即質問男友封多少人情，男友竟答「6萬台幣」，金額之高嚇壞了她。

樓主進一步追問男友原因，「我可以接受你包紅包給她，但金額太誇張吧」，豈料男友竟回答這是他奪走前度初夜，對其現任老公的「補償金」，他說︰「算是我因為拿走前女友第一次對她老公的補償，並祝福她們幸福美滿。」樓主追問，換轉他們兩人分手，她跟別人結婚，他會封多少？他竟答︰「不二價3,600（台幣，約910港元），你第一次又不是我。」

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激嬲現任女友想分手

答案讓樓主非常憤怒，考慮應否與對方分手。她指出男友和前度當初因為雙方家族和個人政治立場不合而分手，是百分百不可能復合，「但這件事情還是令我很不爽，我現在應該跟他分手並且甩他一巴掌嗎？」

帖文引起隨即引起網民熱議，不少網民支持樓主跟男友分手，因他認為處女才有價值，「分手讓他去找處女吧」、「是在羞辱妳還是羞辱她老公啊？」。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰林綺玲