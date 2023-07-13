【罕見病例】男子舌頭長出「大片綠毛」　背後竟是1原因導致

▲ 美國一名64歲男子疑似因為吸煙及服用抗生素出現副作用,舌頭長出大片「綠色毛毛」。

舌頭生毛？美國有醫學雜誌分享一宗病例，一名64歲男子疑似因為本身有吸煙習慣，加上最近剛完成抗生素療程而出現一種罕見副作用，舌頭上長出一大片「綠色毛毛」。男子其後在醫生建議下，每天用牙刷輕力清潔舌頭4次，半年後終於恢復正常。

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病例刊登於《新英格蘭醫學雜誌》（ New England Journal of Medicine），該名來自俄亥俄州的男子，在發現自己的舌頭變成綠色後求醫，經醫生診斷為「毛舌」（hairy tongue）。報告指出，男子的舌頭並非真的長出毛髮，而是一種暫時性口腔狀況。舌頭上的絲狀乳頭因為角蛋白堆積而引起增生，導致舌頭表面呈絨毛狀；如果不定期刮擦舌頭，它們更可以長到近一吋長。

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當這些絲狀乳頭無法正常脫落時，便會令細菌、酵母菌、煙草、食物等物質積聚，並令舌頭表面染上不同顏色。毛舌通常沒有其他症狀，但在某些情況下，積聚的酵母菌和細菌會在舌頭上引起燒灼感。根據美國口腔醫學會（American Academy of Oral Medicine，AAOM）資料，毛舌大概影響美國人口的13%，可以發生在任何年齡，但比較常見於較年長人士及男性身上。這些增生出來的「毛」多數呈現為黑色，但亦會出現棕色、黃色、綠色、白色或粉紅色，取決於特定原因或漱口水、糖果等其他因素。

報告指出，毛舌一般由口腔衛生欠佳所引起。該名男子本身有吸煙習慣，過往就有不少研究顯示，吸煙會導致牙菌斑和細菌積聚；另外，男子在出現毛舌前數周剛剛完成一個治療牙齦感染的抗生素治療，而抗生素亦會影響口腔微生物的平衡，改變細菌數量及類型並導致它們聚集在舌頭上。

報告並未明確指出男子的狀況是因吸煙、服用抗生素抑或兩者相加而引起。他之後遵從醫生建議，每天使用牙刷輕輕清潔舌頭4次，結果這些「毛髮」在半年後終於全數消失。

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責任編輯︰羅嘉欣