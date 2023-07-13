【為母則剛】妻難忍奶奶干涉與媽寶丈夫分居　攜兩孩搬出瞓草地捱窮自力更生

▲ 印尼一名女子難忍奶奶干涉夫妻生活，決定攜兩名子女搬出，由於丈夫拒給家用，三母子過著極窮困的生活，在外邊睡在草地上。（網上圖片）

為母則剛。印尼一名年輕母親難忍奶奶干涉夫妻生活，豈料丈夫竟選擇拋妻棄子繼續跟媽媽同住，更拒絕給予生活費。最終，該名母親攜兩名年幼兒女搬出並以務農為活，令人心酸。

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綜合外媒報道，該名母親名為瑪麗安蒂，現年28歲，育有一名3歲女兒和一歲兒子。瑪麗安蒂憶述，與丈夫分開時她正懷有5個月的兒子，

我有丈夫，但他很不負責任，奶奶也喜歡干涉我們的生活。

瑪麗安蒂當時不願意再與奶奶同住，但丈夫選擇跟媽媽，令瑪麗安蒂大感無奈，只好帶著兩名小孩搬出去。自此三母子過著極度貧窮的生活。「我只好自己找生計。我懷著兒子5個月的時候便開始工作，在外面找塊地務農。」瑪麗安蒂表示，有時候其他人的田裡缺人手，她也會被叫去幫忙。

▲ 瑪麗安蒂的三歲女兒和一歲兒子。

從瑪麗安蒂上載到社交平台的影片可見，她在工作前會先把兩名小孩安置在旁，女兒睡在草地上的一塊薄布，而細仔則睡在掛在樹枝上的一個布籃中。

一眾網民得知事件後，對瑪麗安蒂大表同情，紛紛留下訊息鼓勵她，隨後更吸引大馬當地媒體採訪。瑪麗安蒂責怪自己不是一名好母親，然而為母則強，她依然堅持為孩子努力奮鬥，不敢言棄，

但我會繼續為我的孩子們努力、奮鬥，成為最棒的人。

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責任編輯︰王明芳