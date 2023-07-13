  • 31°C
香港時間 : 2023713日 (週四) 19:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【為母則剛】妻難忍奶奶干涉與媽寶丈夫分居　攜兩孩搬出瞓草地捱窮自力更生

親子 18:42 2023/07/13

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

印尼一名女子難忍奶奶干涉夫妻生活，決定攜兩名子女搬出，由於丈夫拒給家用，三母子過著極窮困的生活，在外邊睡在草地上。（網上圖片）

為母則剛。印尼一名年輕母親難忍奶奶干涉夫妻生活，豈料丈夫竟選擇拋妻棄子繼續跟媽媽同住，更拒絕給予生活費。最終，該名母親攜兩名年幼兒女搬出並以務農為活，令人心酸。

最新影片推介 :

童學園
【童學園】Band3反叛學生發奮DSE中文奪5**　逆轉成補習老師︰努力可改變命運

綜合外媒報道，該名母親名為瑪麗安蒂，現年28歲，育有一名3歲女兒和一歲兒子。瑪麗安蒂憶述，與丈夫分開時她正懷有5個月的兒子，

我有丈夫，但他很不負責任，奶奶也喜歡干涉我們的生活。

瑪麗安蒂當時不願意再與奶奶同住，但丈夫選擇跟媽媽，令瑪麗安蒂大感無奈，只好帶著兩名小孩搬出去。自此三母子過著極度貧窮的生活。「我只好自己找生計。我懷著兒子5個月的時候便開始工作，在外面找塊地務農。」瑪麗安蒂表示，有時候其他人的田裡缺人手，她也會被叫去幫忙。

瑪麗安蒂的三歲女兒和一歲兒子。

從瑪麗安蒂上載到社交平台的影片可見，她在工作前會先把兩名小孩安置在旁，女兒睡在草地上的一塊薄布，而細仔則睡在掛在樹枝上的一個布籃中。

一眾網民得知事件後，對瑪麗安蒂大表同情，紛紛留下訊息鼓勵她，隨後更吸引大馬當地媒體採訪。瑪麗安蒂責怪自己不是一名好母親，然而為母則強，她依然堅持為孩子努力奮鬥，不敢言棄，

但我會繼續為我的孩子們努力、奮鬥，成為最棒的人。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【無奇不有】16萬月薪請男保鑣 照顧4名老婆跑車任開但要符合1個條件
今日 16:48
【無奇不有】16萬月薪請男保鑣 照顧4名老婆跑車任開但要符合1個條件
【短命婚姻】人妻婚後第一天出門買炸雞失蹤　12天後揭真相令丈夫心碎
今日 18:17
【短命婚姻】人妻婚後第一天出門買炸雞失蹤　12天後揭真相令丈夫心碎
【人性實驗】「榨生金魚汁」實驗20學生崩潰離場　教授致歉澄清事由
今日 17:17
【人性實驗】「榨生金魚汁」實驗20學生崩潰離場　教授致歉澄清事由

你可能感興趣

【無奇不有】16萬月薪請男保鑣 照顧4名老婆跑車任開但要符合1個條件
今日 16:48
【無奇不有】16萬月薪請男保鑣 照顧4名老婆跑車任開但要符合1個條件
【短命婚姻】人妻婚後第一天出門買炸雞失蹤　12天後揭真相令丈夫心碎
今日 18:17
【短命婚姻】人妻婚後第一天出門買炸雞失蹤　12天後揭真相令丈夫心碎
【人性實驗】「榨生金魚汁」實驗20學生崩潰離場　教授致歉澄清事由
今日 17:17
【人性實驗】「榨生金魚汁」實驗20學生崩潰離場　教授致歉澄清事由
婆媳關係 離婚 網絡熱話 印尼 抖音

最高瀏覽

【罪案】7名懲教署職員涉強姦案已被勒令停職　警方：所有被捕人正被扣留調查
22:29 2023/07/12
【罪案】7名懲教署職員涉強姦案已被勒令停職　警方：所有被捕人正被扣留調查
【網售凶宅】西灣河鳳姐凶宅放盤220萬　網民驚見陰森環境：似未清理現場
13:44 2023/07/12
【網售凶宅】西灣河鳳姐凶宅放盤220萬　網民驚見陰森環境：似未清理現場
【性教育】女兒撞破父母歡愉問「點解爸爸抱你」　媽媽高EQ回答獲讚好家教
19:29 2023/07/09
【性教育】女兒撞破父母歡愉問「點解爸爸抱你」　媽媽高EQ回答獲讚好家教