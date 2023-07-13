【小心地滑】大媽巴士躺平睇手機　救護車後續趕到1原因惹狠批

▲ 大媽平躺上車位玩電話惹熱議。

不是每個地板都適合讓人訓上去的。昨日有一張圖片被瘋傳，相中一名大媽整個人躺在巴士的上車位旁，並且在「篤電話」，當時巴士疑似受影響而停在馬路中心，因此引來大量網友大罵，

只要佢唔尷尬，尷尬嘅就係人地。

最新影片推介︰

拍攝該圖的目擊者在Facebook群組「是日快快-巴士即日相」中出相發文，事發時間為本月11日，地點是在一架「59X」的九巴車上，當時一名身穿粉紅色上衣的大媽平躺在司機位旁，她身邊放有一個環保袋及一個鮮紅色的手袋。相中可見，大媽悠然自得地玩手機，而車長側望看遠方，顯得略略惆悵。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

由於文中沒有其他資料補充，所以一眾網民都十分不解大媽躺地的原因。有人則猜測是大媽「搞事」﹑阻礙交通行駛，「碰瓷黨」﹑「開司機位隻門，一野轟落去」；也有網友嘲諷道，「依家巴士都有臥鋪咩？」﹑「瞓度主任」﹑「KMB Sleeper」。

隨後，該名目擊者表示曾聽到其他路人的討論，「巴士在煞車之後嗰位乘客跌低，之後郁唔到。」不過，目擊者也表示有乘客認為大媽是「詐死」。不少網友好奇結果怎樣，目擊者則說，「剛剛擔架床送上救護車，人冇生命危險，識自己行。」引來網民負評，甚至留言狠批「阻住地球轉」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希