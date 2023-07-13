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【索爆人妻】林夏薇拍瑜珈戲份騷馬甲線　薇薇完成拍攝即「大解放」

娛樂 17:27 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

林夏薇正忙於拍攝電視劇《逆天奇案2》。

正忙於拍攝電視劇《逆天奇案2》的林夏薇，今日在個人社交平台，上載了一條拍劇花絮片，內容講她為刻集拍攝一場瑜珈戲。

身穿小背心，以瑜珈造型上陣的她，更大騷線及Fit爆身材，令人眼前一亮。

【人妻大解放】林夏薇36歲生日遊船河晒線派福利　獲好友胡定欣+陳山聰+趙希洛齊慶賀

薇薇拍瑜珈戲份

林夏薇透露，劇組為拍攝夕陽美景，於是移師到海旁下拍攝瑜珈戲，雖然拍攝這場戲，對於做開運動的她來說，毫無難度，不過向來對自己身型要求甚高的她，為了今場戲下了極大苦功。

她說：「嘩！終於完成啦，我等呢場戲等咗幾耐呀。之前係咁操、係咁操，就係為咗拍呢場戲，點知一路都拖拉，我食咗幾多生日蛋糕，幾驚馬甲線冇晒呀！好彩仲有啲啦！」

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堅持忍口

為了以最佳狀態示人，就算拍攝期間有工作人員問薇薇是否食雪糕，她亦堅持忍口，待拍畢之後，她才鬆口氣飛奔去食雪糕，她開心笑指：「我而家即刻要去享受我嘅雪糕！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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