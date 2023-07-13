【性侵病患】76歲老婦住院遭性侵　28歲男被捕揭另2名女病人同受害

住院病患安全問題應受重視！美國一名76歲老婦在住院期間遭到一名年輕男子性侵，過程長達20多分鐘，卻沒被院方發現或提供任何協助，事後男子更變本加厲，繼續侵犯院内2名女病患。

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綜合外國媒體報道，美國堪薩斯州一名76歲老婦入住該州分威奇托市的醫院（Ascension Via Christi Hospital），但在6月15日凌晨1點左右，老婦突然驚醒，發現有一名男子正在移動她下體的導尿管。老婦原以為男子是醫護人員，正在幫她調整導尿管，但她很快注意到該男子沒有戴醫療手套和穿醫療服。發覺事情有異，老婦叫男子找護士來處理，直至一名護士走進病房，男子卻謊稱自己是護理系學生，而護士也沒有追問他任何問題便離開。20多分鐘後，男子逃離，老婦按下呼叫鈴，向護士和保安表示遭到男子性侵犯，並直指醫院有管理疏失。她向醫院提出訴訟，並索償7.5萬美元（約港幣58萬元）。

男子身份曝光 犯誇張惡行

性侵事發前，涉嫌性侵老婦的男子因與保安發生衝突而遭逮捕。該名28歲男子Miguel Rodela證實並非醫院員工，也不是病患，他被捕後向警方表示，自己有酗酒問題，還會對住院病患有性幻想。他坦承，性侵事件當天，他尾隨一名醫院員工進入醫院，對至少3名睡著的女病人進行撫摸並親吻，直至她們醒來。

因此，除了性侵事件中的76歲老婦，男子更在逃離病房後跑到7樓，侵犯另一名82歲女患者。負責病患的護士發現，男子抱著該名老婦，雙手伸進毯子裡面；事後老婦也表示男子親吻了她的嘴。甚至不久後，醫院保安又在6樓發現男子正壓在一名47歲女病患身上，撩起她的上衣，謊稱自己是病患的親人；但該女病患因腦傷無法言語，不能出言作證。

Miguel Rodela最終被控犯多項性侵、性侵未遂與毆打傷害罪，保釋金為25萬美元（約港幣195萬元）。而在性侵事件曝光後不到2星期，涉事醫院工會一眾護士進行了1日罷工，要求醫院重視安全問題。

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責任編輯：羅嘉欣