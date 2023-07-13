【實至名歸】首屆特首表揚榜舉行頒獎體　李家超：特區救援隊是一國兩制成功的生動示範

首屆「行政長官表揚榜」頒獎禮今日(13日)在政府總部舉行，今年2月前往土耳其地震災區協助搜救的特區救援隊是得獎者，成員今日接受行政長官李家超頒發嘉許狀。李家超致辭時表示，特區救援隊執勤時與國家救援隊攜手合作，形容是「一國兩制」成功實踐的生動示範，更為特區貢獻國家對外事務邁出重要一步，會繼續推動本港與其他大灣區城市在防災、減災、救災事務更緊密合作。



李家超指，救援隊勇於擔當，展現堅毅的意志、無比的勇氣、專業的能力、合作和團結，充分體現政府致力推崇的卓越表現，獲選為首屆得獎隊伍是實至名歸;他又形容團隊冒着生命危險執行任務，始終秉持盡忠職守的專業精神、秉持「生命至上」的人道主義精神，義不容辭，理念崇高，最令他印象深刻。

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李家超又提到，二十大報告提出要提高公共安全治理水平，加強國家區域應急力量建設，在「一國兩制」下，中央大力支持香港特區拓展國際聯繫，與世界各地進行更開放及更緊密的交往合作。今次特區救援隊執勤時與國家救援隊攜手合作，不但是「一國兩制」成功實踐的生動示範，更為特區貢獻國家對外事務邁出重要一步。

他續指，香港將推動與其他大灣區城市在防災、減災、救災事務更緊密合作，並繼續爭取聯合國「國際搜救諮詢組織」國際城市中型救援隊的相關資格，貢獻國家安全治理的工作。

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