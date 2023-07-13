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【暑假好去處】全港首個Kinder遊樂園登陸皇室堡　3大森林秘境+期間限定夾蛋機

親子好去處 18:56 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

全港首個Kinder主題遊樂園登陸皇室堡，以夏日森林奇趣歷險為主題。（有關機構提供）

暑假開始喇，家長們準備好親子行程未？當中銅鑼灣都有不少活動，在7月21日至8月31日期間，皇室堡會舉辦Kinder夏日森林奇趣歷險活動，設有3大打卡位和全港首部Kinder夾蛋機，一次過滿足小朋友們食、買、玩三個願望。

3大秘境之一的叢林基地。（有關機構提供）

在活動期間，大小朋友可以先到Kinder皇冠DIY活動做手工，小朋友可以隨個人喜好填上顏色，還可貼上Kinderino及Applaydu動物貼紙，設計出獨一無二的Kinder頭飾。

最新影片推介：

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3大叢林探險基地

準備就緒就前往中庭，在高1.4米的Kinderino旁等候進入叢林基地。第一關，挑戰者需要手腳並用爬上攀岩石坡，到達最高處俯瞰3.5米高的基地全貌。挑戰者經滑梯瀡下，到達第二關交響樂營地，與鸚鵡老師一起伴隨節奏敲打樂鼓及高歌。最後到終極歷險吊橋，挑戰者在猩猩隊長的指導下，走過搖搖晃晃的吊橋，是膽量和平衡力的一大考驗。

全港首部Kinder夾蛋機。（有關機構提供）

食Kinder朱古力

完成歷險之旅，可以回到中庭位置，現場設有Kinder自動售賣機，更可體驗全港首部Kinder夾蛋機，贏取Kinder朱古力、新上市餅乾、還有限量沙灘波及兒童填色繪本。此外，參加者還可與Kinderino及從Applaydu虛擬世界穿越而來的非洲豹寶寶、鸚鵡老師和猩猩隊長近距離接觸及拍照留念。

Applaydu是由Kinder開發的應用程式，通過擴增現實技術（AR）將Kinder玩具帶入虛擬世界。Applaydu適合4至9歲的兒童，用戶可以享受遊戲、互動故事和活動，旨在培養孩子的創造力及創造快樂時光。

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WINDSOR X Kinder 夏日森林奇趣歷險活動詳情

日期：2023年7月21日至8月31日
時間：上午10時至晚上10時
地點：皇室堡地下中庭

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責任編輯︰王明芳

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