東華學院積極引入嶄新科技元素　推動應用老年學及幼兒教育課程與業界接軌

▲ 東華學院緊貼行業發展趨勢，為應用老年學及幼兒教育課程注入嶄新科技元素，梁迪敏博士（中）及Kitty（左）指可進一步提升畢業生的競爭優勢。陳樂宜同學手抱的是近日學院引入可以與長者互動的機械貓。

科技帶動社會進步，對推動長者服務及幼兒教育的發展發揮重要作用。一貫緊貼行業趨勢的東華學院，繼此前為培訓銀髮專才的「應用老年學（榮譽）理學士課程」引入樂齡科技設計後，今年更與科學園合作，藉提供科研公司的實習機會，進一步擴闊學生的就業選擇。而該學院的「幼兒教育高級文憑」及「幼兒教育（榮譽）教育學士」課程則透過設立幼兒遊戲實驗室，讓學生掌握「遊戲中學習」等創新的教學方式，全面提升競爭優勢。

人口老化不斷加劇，長者服務對人才需求愈趨殷切。身兼東華學院人文學院助理教授的課程主任梁迪敏博士指出，自2017年開辦以來，應用老年學課程一直與時並進，內容涵蓋護理、長者心理、活動策劃等，希望孕育畢業生成為「好多把刀，張張利」的銀髮達人。課程錄得畢業生百分百就業率，也吸引不少DSE考生入讀，為投身發展前景優厚的銀髮市場作好準備。

▲ 梁迪敏博士指出，應用老年學課程於今年首度與科學園合作，對樂齡科技設計感興趣的學生有機會前往科研企業實習。 首與創科公司合作 增設科研企業實習。

「香港的老年人口已突破150萬，因應經濟發展及數碼科技普及，銀髮一族對衣食住行、健康護理、休閒娛樂、生活社交，以至財務策劃等多元服務的需求與日俱增，為新一代專才帶來大量發展機遇。」梁博士表示，除了傳統的長者中心、安老院舍及社福機構急需增聘人手外，近年愈來愈多社企、科研機構及私人企業亦銳意吸納應用老年學課程的畢業生加盟，幫助開拓日益龐大的銀髮市場。

正因如此，梁博士強調，東華學院積極為課程貫注新元素，課程內容涵蓋健康管理、社企管理、活動設計與評估、社會福利政策，以及樂齡科技設計等範疇，結合最少240小時的臨床實習，使學生能掌握最新知識與技能。「延續學院重視與業界聯繫的優勢，今年我們首度與科學園的創科公司合作，連綫進駐園區的10多間科研公司，為有興趣投身樂齡科技領域的學生帶來實習機會。」

課程盡攬六個第一 學生百分百就業

他喜見前往創科公司面試的同學皆悉數獲取錄為實習生，每間公司的樂齡科技項目甚為多元化，包括機械人、防跌產品及人工智能項目等。學生可從中了解科技如何融入長者服務，特別是居家安老，同時將學習所得的知識在真實的工作環境中學以致用，對未來的事業規劃及發展將有很大幫助。

梁博士認為，由此反映課程成功與業界接軌，並貼近市場脈搏。「課程同時坐擁六個『第一』，包括全港第一個應用老年學（榮譽）理學士課程、首個獲納入『SSSDP指定專業／界別課程資助計劃』的同類課程、第一個融入保健員訓練的老年學學士課程、首個以能力為本兼採納以『過往資歷認可』申請入學的老年學學位課程，以及獲教育局推薦成為第一批應用學位課程，達到資歷架構的第五級，也可經聯招申請。」

▲ Kitty稱，學院的幼兒教育課程以「遊戲中學習」為教學核心，正與業界最新發展接軌。

關顧SEN兒童需要 推展「遊戲中學習」

幼兒教育是啟蒙成長的重要一環，東華學院幼兒教育課程高級講師陳卓如（Kitty）指出，近年融合教育及啟發創意是業界最為關注的重點，特別在疫情期間，幼稚園曾長時間以網課代替上學，對SEN兒童的社交及情緒或有影響。惟業界普遍缺乏熟悉相關範疇的專才，正為東華學院的幼兒教育課程畢業生帶來發展良機。

「近年SEN兒童的人數不斷增長，步入疫後復常，幼兒教育界更為關顧SEN兒童的多元學習需要。」Kitty稱，學院的幼兒教育（榮譽）教育學士及幼兒教育高級文憑課程以「遊戲中學習」為核心，藉以啟發幼兒的創意和創造力，正是現今幼兒教育的大勢所趨。與此同時，課程亦引入職業治療及護理學等跨學科的學習元素，學生修畢課程更會獲得特殊幼兒工作員認可信，讓他們可選擇投身支援有特殊教育需要幼兒的行列。

設遊戲實驗室 評估幼兒行為

為提升學習效能，東華學院在旺角校舍設立「幼兒遊戲實驗室」，不時邀請幼兒及家長前來參加自由遊戲工作坊或親職活動，學生可評估及觀察小朋友的行為，進而在導師指導下與家長分析及作出建議，這些經驗對他們日後實習以至參與幼兒工作皆大有助益。

中學文憑試將於下星期三（19日）放榜，梁博士鼓勵樂觀正向、以人為本、喜歡與人相處、注重細節及聆聽的考生，可考慮化身銀髮專才，為支援長者服務作出貢獻。Kitty則認為「品學」兼優不可或缺，「品」是指品格，學則指「喜歡學習」，配合有一個服務弱勢社群的初心，最適合加入幼兒教育行業。



學院於19及20日上午9時至下午5時，將於何文田衛理道31號校舍3樓特設即場收生，同學可即場報名。而已獲取錄的同學亦可即場確認學位並與課程主任交流，了解更多課程資訊。

（特約）