【大學研究】合規科技研究獲709萬資助　科大商學院：全球競爭下提升香港金融中心地位

▲ 科大工商管理學院院長譚嘉因表示，希望透過大學科研，提升中小型金融機構運用合規科技的能力。（林宇翔攝）

港區國安法實施後有意見認為香港失去國際金融中心地位，科技大學與理工大學合作提出增強香港金融業整體合規科技能力的研究項目，今日（13日）獲研究資助局批出709萬元撥款進行1年期研究，率領研究的科大工商管理學院院長譚嘉因認為，研究正好針對提升香港作為國際金融中心的地位，

面對全球化激烈競爭，金融業作為本港重要支柱，整個行業要「一齊向前行」，盼透過大學科研，提升中小型金融機構運用合規科技的能力。

研資局今日宣布2023/24年度「主題研究計劃」（第13輪）撥款結果，3項獲評為具突破性及高度原創性研究，獲批出1年期合共2,000萬元探索研究撥款，以支持團隊取得初步研究結果。

在「加強香港作為地區及國際商業中心的策略地位」主題下，科大及理大合作研究合規科技的建議書獲批709萬元撥款，譚嘉因指，研究團隊事前已花1年諮詢有關當局、業界及監管機構等持份者，得出研究重點首要是增強香港金融業整體合規科技能力，並針對保護私隱的「痛點」，目標利用新科技探索平衡合規科技數據共享的需要；另會就近期盛行的央行數碼貨幣，以及數碼資產交易導致金融行業「去中介化」兩者的影響，作出分析及報告，從而加強香港作為地區及國際商業中心的策略地位。

對於本港被指失去國際金融中心地位，譚嘉因指，今次研究目的正可針對上述問題。他解釋，全球化競爭相當大，金融業是香港一個重要支柱，大型金融機構固然有能力運用合規科技，「再向前行依賴科技應用，整個行業都要一齊向前行」，故希望利用大學科研能力幫助中小型金融機構，提升使用合規科技的能力，舉例指現時開立新戶口要花許多時間「走程序」，盼利用新科技幫助中小型銀行客戶更快辦妥手續，同時滿足監管要求。他亦強調人才相當重要，本港金融業仍希望吸引內地及國際人才，團隊會透過培訓及教育計劃，培育更多年輕人認識合規科技及入行。

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記者：馮琪雅