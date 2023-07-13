【環保回收】喵坊10月遷廠粉嶺續收紙包盒　環保署取消紙包盒回收合約投標

▲ 喵坊已覓得新廠房用地，9月30日現址租約期滿，即可無縫交接。（資料圖片）

本港唯一紙包飲品盒回收廠「Mil Mill喵坊」上月公布已覓得新用地，即是獲科技園延長現址3個月租期至9月30日後，會搬去新廠房繼續運作。環保署今日（13日）下午表示，由於喵坊已找到合適用地重置廠房運作，相關合約期亦會超過屯門環保園將建新紙漿廠2025年投入運作，因此已有穩定回收鏈，故此取消今年3月推出紙包飲品盒回收處理服務合約招標。即是在新紙漿廠落成前，喵坊可繼續回收「綠在區區」的紙包飲品盒。

9月中陸續搬遷 日後推新產品A4紙

喵坊創辦人葉文琪接受TOPick查詢時指，歡迎有關安排，繼續為「綠在區區」及6仔店服務。他透露，預計9月中陸續將設施搬至新廠房，期間繼續回收紙包飲品盒，但打漿工序或要暫停一會，待機器在新廠進行組裝及測試後，約花1個多月，期望最快11月至12月可以正式重新投入運作。

葉文琪透露，新廠址在粉嶺，稍後會公布地點，租約期9年，而且用地較現址大，可添置新機器，期望可加大回收渠道，同時會再造更多新產品，除了廁紙、抹手紙，更計劃新推出環保再生 A4 紙等，「產量其實好似乎回收到紙包飲品盒的數量，當然希望收到多啲啦。」他指，現時每日回收2至3噸紙包飲品盒，但處理的紙包盒，不足一半來自「綠在區區」，另在學校、屋苑及商場回收，冀當局盡快設立生產者責任制，以擴大回收渠道及回收量。

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「Mil Mill喵坊」去年不獲科技園續約，在元朗工業邨的現址租約原定6月30日屆滿，喵坊多番爭取延長，最終只獲業主科技園延長3個月租期至9月30日。由於環保園的大型紙漿廠要在2025年才投產，為免喵坊在元朗工業邨退場後，回收紙包飲品盒出現真空期，因此環保署今年3月13日公布，就紙包飲品盒回收處理服務合約招標，預算由今年7月1日起為環保署轄下「綠在區區」收集到的紙包飲品盒提供儲存及處理等服務。

今年底或明年初提交生產者責任條例草案

不過喵坊6月28日公布，已覓得新廠房，同時亦有投標相關回收紙包盒合約。而環保署在今日（13日）表示，就紙包飲品盒回收處理服務合約共收到7份報價書，署方樂見市場上有多於1間以不同技術處理紙包飲品盒的公司。因應喵坊已物色到新廠址，因此署方決定取消相關投標，讓有關服務繼續以市場主導的模式進行，以順利銜接日後以市場營運模式來推行的紙包飲品盒生產者責任計劃，預計最快會今年底或明年初向立法會提交生產者責任計劃的條例草案。「綠在區區」的營運機構在得到環保署同意後可以把收集到的紙包飲品盒交予市場上任何有適合技術的回收商妥善處理。

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記者：吳雋妍