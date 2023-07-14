【車內降溫】實測車內1種快速降溫法　日本汽車聯盟：5分鐘降30°C

▲ 日本汽車聯盟實測車廂內一種快速降溫法，可讓車溫在5分鐘內降30°C。

全球暖化，天氣持續增溫。對於駕駛一族來說，外出停車後再回車廂，就要經歷猶如「焗爐」般的困境。「日本汽車連盟」（JAF）近日就著「最快速為汽車降溫的方法」進行實測，結果發現用一種方法，便能快速讓車廂降溫近30度。

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據日本媒體《Kuruma News》報道，「日本汽車連盟」（JAF）進行了一項實驗，主題關於「夏季停車時降低車內溫度的最快方法」。研究人員以5種方式進行實測，當中包括「開門關門」、「使用降溫噴霧」、「開啟空調（外風導入）」、「開啟空調（內風循環）」，以及「開啟空調+行車」，並準備了5輛車身顏色相同的汽車進行測試。

結果顯示，「開啟空調+行車」是最佳解方法，在短短5分鐘內，就能令原本高溫達55度的車廂，快速降溫至28度。

具體方法是先將汽車的前後車窗完全打開，再開啟「外循環」引入車外空氣，並把車內溫度設置為「Lo」，維持駕駛約2分鐘後，再關窗並把空調切換至「內循環」，繼續行駛3分鐘後，就能在短短5分鐘內快速降溫至28度。

JAF表示，這種方式可使車內溫度在短時間內大幅降低，但軚盤、安全帶等設備可能仍然會很熱。

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責任編輯︰羅嘉欣