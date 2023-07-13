【非禮罪成】高級督察涉非禮後求200萬了事　官指不盡不實裁定非禮等兩罪成

▲ 被告李卓賢被裁定非禮及妨礙司法公正罪成，還押候判。資料圖片

34歲男高級督察涉於尖沙咀一商場店舖，強吻及觸摸懷孕店長的胸部，督察在事主丈夫到場後跪地求饒，並提議以200萬元換取不予追究。涉案督察早前否認非禮及意圖妨礙司法公正共2罪，今（14日）於九龍城裁判法院被裁定兩罪罪成。裁判官裁決時指，被告沒有將當晚發生的事情如實告知法庭，自辯時不斷修飾自己的答案，證供不盡不實，被告還押至7月28日進行求情及判刑。

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被告李卓賢（34歲，高級督察），否認1項猥褻侵犯罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。

裁判官裁決時指，由於閉路電視未有拍攝到案發經過，但捕捉了案發時的聲音，裁判官認同女事主X的證供為本案關鍵。裁判官指，X曾供稱自己有「咪嘴」，以及說出「喂」等字眼以阻止被告，當中閉路電視亦錄下X在其「咪嘴」時喊「喂」等字眼。

裁判官續指，當時X的聲線亦非嬌嗲而是驚慌，聲線符合X想阻止被告的證供，認為X的證供中肯。

裁判官又指，被告證供矛盾及不合常理，如被告曾稱當時願意聆聽X的說法，但被告卻表現不耐煩。裁判官又指，被告當時是1名督察，法理認知應較常人高，但被告供稱當時曾提議可提供對方100萬或200萬，要求對方讓他離開，被告又供稱這並非意圖妨礙司法公正的行為，裁判官指被告說法並不可信。

裁判官續指，被告自辯時沒有將當晚發生的事情如實告知法庭，不斷修飾自己的答案，證供不盡不實，裁定被告猥褻侵犯及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪罪成，被告還押至7月28日進行求情及判刑。

女事主X早前作供稱，被告在X準備下班時用手箍X的頸強吻X，其間X曾「咪嘴」及推開被告，並說出「喂」等說話，惟被告再伸手進入X衣內抓其胸部，X要求被告冷靜，被告停止後稱「Sorry，我飲大咗」。

X續指，她趁被告轉身時致電丈夫求助。丈夫到場了解情況後立刻關上店舖閘門及報警，被告求兩人讓他離開，跪下及向X稱稱「1球（100萬元）夠唔夠，唔夠俾夠2球（200萬元）你」、「警察嚟咗我就咩都無㗎啦」。

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記者：梁錦麟