【美食登陸】淮揚菜「御・家上海」登陸大圍站　佔地5千呎裝潢呈現老上海味道

▲ 「家上海」於2023年7月22日，在大圍站上蓋的全新地標圍方商場開設第四間分店。

淮揚菜作爲中國四大菜系之一，尤其注重食材鮮味，刀工火候細緻講究。「家上海」向來致力秉承其精髓，品牌自2015年在元朗形點開設首間餐廳以來一直備受饕客愛戴，其後亦進駐大角咀奧海城和將軍澳東港城，並將於2023年7月22日在大圍站上蓋的全新地標圍方商場開設第四間分店，取名「御・家上海」，以更精緻細膩的美饌，把餐饗體驗昇華至另一層次。

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新店限定菜式矚目登場

圍方新店繼續由祖籍揚州的行政總廚欒華宏師傅主理，他與團隊致力為傳統淮揚菜注入新元素，不斷追求創新和進步，以悉心設計的菜式重現昔日的經典味道，為客人營造「家」的感覺。

除了鐵板灌湯生煎包、蜜汁脆鱔、淮鹽溏心燻蛋、蟹粉炒河蝦仁、鮑魚紅燒肉等馳名招牌菜式外，更匠心設計了十多道精妙別緻的「圍方店限定菜式」，包括八寶肉餅蒸膏蟹、酒糟蒸西湖白魚、香蔥金錢肚拌香乾、茘枝蝦球、家上海冬蓉燒餅等，以全新面貌呈現淮揚菜的箇中精髓，發揚地道滋味。

限時優惠分享開幕喜悅

為慶祝新店開幕，「御・家上海」特意推出多重精彩禮遇，7 月 22 至 24 日期間，凡堂食惠顧任何食品，兩位可獲贈金牌小籠包一客(六件)，四位或以上可獲贈上海煙燻脆皮雞(半隻)。

另惠顧兩杯貴妃楊枝甘露，其中一杯可享半價優惠，以荔枝配上酸甜醒胃的楊枝甘露沙冰、愛玉和哈密瓜果粒，一邊享用美食，一邊與親友共享透心涼的甘甜滋味。於 7 月 25 至 27 日期間，客人凡於社交平台追蹤「家上海」的帳號，每位均可獲贈豆漿一杯。此外，於餐廳消費滿$300，更可獲贈$100現金券留待下次用餐時使用。

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走進上海弄堂 感受喜慶情懷

餐廳以古代節慶為設計靈感，接待處上的鮮紅爆竹裝飾配搭別具老上海弄堂特色的紅磚綠瓦，營造喜氣洋洋的氛圍。天花一道道微微彎曲的木條子彷如弄堂裡隨處可見的衣裳繩，加上玻璃吊燈、竹編提籃及藤製傢俱，倍添一份日常感。

餐廳内更設有如爆竹紅色紙屑散落於空中設計的特色牆，以鮮艷的顔色和圖案打造活潑明亮的空間。大圓桌區設有落地玻璃窗，在暖陽襯托下，用餐時刻份外溫馨舒適。賓客亦可駐足於入口深處的玻璃窗前，細心欣賞師傅製作點心的熟練手藝，享受一場視覺的饗宴。

餐廳佔地近5,000平方呎，設有150個座位，備有長檯和圓桌，適合各種家庭及商務聚會。

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責任編輯︰陳珈希