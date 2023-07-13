【大學撥款】研資局主席黃玉山承認英美委員多　惟不乏華裔學者

▲ 研資局主席黃玉山指，部分非本地評審委員曾在香港或內地讀書，並非一定對香港不熟悉。（林宇翔攝）

大學教育資助委員會及其轄下研究資助局的組成，上周備受立法會議員質疑是「英美化」，並批評相關撥款機制欠缺監管。研資局主席黃玉山回應時表示，承認研資局的「非本地」學術評審委員之中，不少人來自英美，但當中亦不乏外籍華裔學者，甚至有曾於香港或內地讀書後出國發展的學者，並非如坊間指「不熟悉香港」。

黃玉山今日（13日）公布研資局最新撥款時，回應委員英美化的指控，他解釋，研資局評審研究撥款同時採取同儕評審（peer review）及公平公正原則，由本港或世界上熟悉相關行業的學術評審委員參與評審，但由於本港只得8間資助大學，不少學者彼此認識，倘由同一間大學學者評審同校項目更會被指不公，為避免出現利益衝突，研資局需要安排非本地的學術委員參加。

他指出，研資局不少非本地委員在外國都具有很高地位，承認「英美方面的確係多」，他解釋是出於學術原因、交流渠道較多，但他亦指，所謂「非本地」評審委員有機會是持外國國籍的華裔學者，事實上，現時有多名非本地評審委員主席「都係香港或內地出去（發展）」，「純粹從文化背景、學術背景來講，佢（非本地委員）都係好熟悉香港，都有喺香港讀過書、教過書。」

▲ 研資局主席黃玉山（右）今向傳媒公布最新撥款結果，旁邊為教資會秘書長鄧特抗。（林宇翔攝）

黃玉山亦提及，研資局每年接獲千多二千份評審項目申請，當中包括1,500多項個人項目，其餘為主題研究或卓越學科等集體撥款，每年獲資助實際人數近2,000人，佔全港大學教授6,000至7,000人，「比例上唔算低」，而35%成功率是「比世界各地高」，例如內地及美國分別只有約20%及10%，形容研資局撥款是「相當進取」，但形容競爭仍然激烈，許多優秀項目未能獲得資助，研資局會不斷努力增加政府撥款。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅