【元素大都會】角色如為軒公Serrini度身訂造　嚴選阿水最BF-able五大特質

▲ 《元素大都會》

迪士尼與彼思《元素大都會》（Elemental）中的「火小姐」苗小焰原本深信「不同元素撈唔埋」，但最後竟然被暖男「水先生」劉滴水用真誠打動，讓她勇於嘗試交往。

而粵語版配音人馬張敬軒及Serrini除了將電影的搞鬼趣味融入廣東話的木土味道食字之外，兩位「聲聲相惜」的靚聲之人口水花四濺，擦出前所未有的火花，令配音版獲全城激讚。

【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶 張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】

本身性格非常鮮明的Serrini與火爆烈女小焰一樣，剛柔並重，火辣辣經常焫著別人，而本身是水瓶座的軒公簡直就是喊包暖男阿水的化身，軒公亦親口承認自己同阿水一樣是感性底，擅於表達情緒和內心的聲音。

網民除大讚配音版爆笑抵死又出色外，更加找出不少軒公過往的喊包表情與阿水做對比，相似度達99%，位位女生睇後都想擁有一個阿水！到底喊包暖男阿水有什麼BF-able（Boyfriend-able）的性格特質值得各位男生借鑒？

•善於觀察

阿水與小焰相處期間，雖然小焰有火爆、難以接近的一面，但阿水透過入微的觀察，仍然找到小焰可愛而且過人之處，更加啟發小焰面對自己的內心，追逐自己真正想過的人生。

•細心聆聽與陪伴

即使阿水與小焰的相識經過其實是一個對立的情境，作為巡查員的阿水原本需要檢控小焰，但阿水仍然願意細心聆聽小焰的難處，更加與小焰同行，嘗試共同解決問題。

•同理心

雖然阿水與小焰所面對的人生難處不盡相同，但他的同理心驅使他去嘗試理解小焰的經歷，更加希望為她解開心結，達成夢想。

電影中小焰因為火造的身體而被禁進入花園一睹最美麗的繁花風采，而阿水在知道小焰這個心願後，不但沒有嫌棄她火造的身體有可能對植物造成破壞，更加嘗試集合不同元素的力量為小焰達成心願。

•透明及善於表達

水造的男人阿水除身體的確如水般通透外，其實他的性格也同樣如水一樣透明，擅於表達，不會隱藏自己的想法，開心時會笑，感動時會哭，有愛時又勇於表達與爭取。

•與家人親近

阿水全家會在飯後一同玩遊戲，更會邀請訪客小焰加入，這種輕鬆的家庭氣氛讓小焰十分容易融入，更讓她可以感受到多一份家庭的溫暖。

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