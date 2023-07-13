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【為老不尊】貪心老翁登上無人巴士　用拐杖勾走車長背包逃去【有片】

社會 19:53 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

老翁偷走背包。(互聯網)

網上流傳片段，一名為老不尊的老翁，竟公然在一輛巴士用拐杖「勾走」在司機位屬於車長的背包。警方將案件列作「車內盜竊」處理，正追緝該名年約70至80歲、淺色上衣、黑色長褲、藍色口罩、持紅色拐杖的老翁。

據影片可見，有老翁登上一輛無人巴士，用其拐杖將排在司機位置的一個背包勾走，之後再掛上身據為己有，再施施然落車離去。警方指，今早約11時25分，一名姓葉的車長於將軍澳寶琳巴士總站報案，指取車時發現其放於司機位的背囊不翼而飛，內有手機及充電器等總值約2,000元財物。

警方翻看閉路電視片段後，發現一名老翁持拐杖犯案，警方將案件列作「車內盜竊」處理，正追緝該名年約70至80歲、淺色上衣、黑色長褲、藍色口罩、持紅色拐杖的老翁歸案。

即睇貪心老翁拐杖盜物神技：

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將軍澳 巴士 寶琳 罪案

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