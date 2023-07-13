【中一書價】全套課本最貴接近6千元　買齊普遍需逾5千元

▲ 本報翻查11間中學的中一書單，發現教科書總價最貴可接近6千元。（梁偉榮攝）

百物騰貴，有書商指，新學年教科書價格上升逾3至5%。本報翻查各校中一書單，發現教科書總價最貴可接近6千元；普遍亦需逾5千元才可買齊全套新書。

天利行書局助理總經理楊次濂表示，本年書價上升逾3至5%，惟幅度仍未能追上通脹。本報翻查11所中學的書單，包括字典、聖經、指定閱讀書目等參考書籍，發現中一級新學年的教科書總價格最貴可接近6千元，最便宜的亦需逾3,500元；普遍需逾5千元才可買齊全套新書。

書價最高的嘉諾撒聖瑪利學校，教科書總價格高達5,799元；書單涵蓋11科，包括語文、數學、家政科等，共33本書，其英文科課本的總額高達1,800元，包括超過5百元的朗文當代高級英漢雙解辭典，及2本總值逾2百元的指定閱讀書目；其家政科課本的單價亦接近3百元。另外，英華書院採用價值568元的牛津高階英漢雙解詞典、531元的培生文法書（MyGrammarLab Book），作英文科教材，單是2本書的價格總額已經超過1千元。

新學年，中一全套教科書售價如下：

學校種類 學校 中一全套教科書售價（元） 津貼學校 嘉諾撒聖瑪利學校 5,799.0 津貼學校 嘉諾撒聖方濟各書院 5,546.0 津貼學校 聖類斯中學 5,484.5* 津貼學校 嘉諾撒聖家書院 5,405.5* 津貼學校 香港培正中學 5,276.0* 津貼學校 聖馬可中學 5,239.0 津貼學校 瑪利曼中學 5,142.5 直資學校 英華書院 4,942.0 官立學校 筲箕灣東官立中學 4,681.5 津貼學校 文理書院（香港） 3,588.5 津貼學校 明愛馬鞍山中學 3,530.0

*若出現需按班別或教學需要購買價錢不同的教科書，會取價格較高者計算

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記者：梁凱婷