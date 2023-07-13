【經營困難】老牌書局指「賣剩1本已蝕本」　精工服務量急削盼重新提高服務質素

▲ 今日（13日）中一註冊日，不少學生家長前往佐敦一間書局買書。（梁偉榮攝）

屹立逾半世紀的漢榮書局去年底不敵疫情及行業衰落而「光榮結業」，兩間老牌書局均表示行業經營困難，天利行書局負責人形容「賣剩1本已經輸（虧蝕）」，現時主要提供課本訂購服務，更提醒倘家長8月中才訂書，便要在開學後才能取書。去年9月開學也未派齊課本的精工印書局負責人透露，今年承辦課本訂購服務的學校數量也按年大減三分之二，部分涉及學校解約，盼重新提高服務質素，令學校重拾信心。

今日（13日）中一註冊日，記者中午在天利行佐敦分店觀察，除了剛拿到書單的準中一生家長即場「執書單」外，其他年級學生家長主要是已預先落訂取書。

天利行書局助理總經理楊次濂表示，雖然今年教科書價上升逾3至5%，惟幅度仍未能追上通脹，慨嘆行業「搵唔到食」，「訂購10本書出售只有5%毛利，賣剩1本已經輸（虧蝕）」，直言現時主要提供課本訂書服務，「好少幫街客，如果好心幫佢地就會『坐艇』」。。

楊次濂續指，現時學生人數少、市道不好，加上部分學生會選擇購買二手書，出版社亦難以衡量購買新書的學生數量，印書量也會較保守，造成供不應求。不過，由於出版社翻印需時，故會導致出現缺貨情況，若家長於8月中旬訂書，需於9月後才能取書，故鼓勵家長盡早訂購，以免未能趕上開學。

▲ 天利行書局助理總經理楊次濂形容，「賣剩1本已經輸（虧蝕）」。（梁偉榮攝）

精工印書局負責人冼國忠則表示，目前只提供網上預訂或經學校訂書服務，由於維持門市成本太高，其天后門市也無現貨提供，只用作取貨。該書局去年解釋有配貨員工突離職，加上人手嚴重不足，致大批家長在9月開學也未能取書，冼國忠指，新學年只承辦約10間學校訂書服務，比去年約30間大減三分之二，「有啲解咗約，有啲係做唔到，寧願今年做少啲，提高返服務質素。」，他又形容今年課本供應「完全無問題」，相信學校會滿意其服務。

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記者：馮琪雅、梁凱婷