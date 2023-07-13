【託管服務】孫玉菡：在校課後託管服務計劃低收入家庭免費　視乎效果進一步擴展

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（陳靜儀攝）

立法會今日舉手通過由民建聯立法會議員周浩鼎提出無約束力議員議案，促政府積極加強家庭或中心託管形式的幼兒照顧服務，以減輕雙職家長照顧幼兒壓力。

港府昨日宣布，將在新學年推行「在校課後託管服務試行計劃」，希望聚焦支援弱勢社群家庭，讓有需要的小學生課後留校接受託管及學習支援。計劃先於五區試行，即九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘及葵青／荃灣。

勞工及福利局局長孫玉菡今日表示，正物色約50間小學，每間小學平均有60人，但非硬性規定，預計可惠及3 000人。當中如符合資格，即低收入、正領取政府援助，當局計劃免費提供服務；但若有餘額，也會讓一些收入較好的家庭參與，但會收回一些費用，服務以公平為本。

對於有議員希望學校服務時間不限於星期一至五。孫玉菡表示，政府構思是：星期一至五放學後服務至少至下午六時；如情況許可，則可延至下午七時，當然不一定是七時，至少是六時。星期六及日希望可提供六小時服務。就算學校放假期間，包括公眾假期或大家或許會想到有時學校停課，譬如紅或黑色暴雨警告訊號可能停課，期間希望有關機構可按需要靈活調整服務時間。

孫玉菡稱，希望盡量做到較妥善的安排，但要先看首次試行效果如何；若效果好，會盡快檢討計劃，然後檢視是否可進一步擴展計劃的規模。

對於多位議員希望政府進一步加強或提升社區保姆的培訓、津貼額和服務質素等事宜。勞工及福利局局長孫玉菡在總結發言時表示，社署正檢討計劃的實施模式及成效，當中包括社區保姆培訓認證的需要及他們的回報水平，從而提升服務質素及吸引更多人加入社區保姆的行列，適時公布檢討建議。

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責任編輯：戴朗希