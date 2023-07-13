【驚奇發現】專家估計受熱帶氣旋影響水流誤闖本港　籲勿追看鯨魚騷擾

▲ 本港西貢水域有鯨魚出沒。（互聯網）

有市民今午在西貢甕缸灣、白腊灣、南風灣發現鯨魚蹤影，紛紛在網上分享影片，驚嘆難得近距離見到鯨魚，吸引大批網友留言。片段所見，疑似一條鯨魚多次露出水面，張開大口。有網民留言，估計是布氏鯨（Bryde's Whale），亦有人估計是小鬚鯨。有環保組織表示，估計該鯨魚是「布氏鯨」（Bryde's Whale），估計受菲律賓一帶出現熱帶氣旋影響水流，令布氏鯨走失，誤闖本港水域：加上近日正值死流，估計布氏鯨有機會停留本港數天，呼籲市民明天別一窩蜂出海追看鯨魚。

生態教育及資源中心總監程詩灝表示，憑片段所見，估計是一條長約5至7米的布氏鯨，屬鬚鯨的一種，背部呈深灰色，腹部淺灰或白色，其中在台灣及日本一帶的布氏鯨，隨著太平洋黑潮水流游動，而菲律賓北部正受到一道熱帶氣旋影響，該處正是黑潮流經之處。

他指，黑潮由菲律賓海域，由深海湧升至淺海，往北部流動，首到台灣墾丁與蘭嶼之間，再到台東、花蓮、宜蘭等地，因此這三處都是台灣觀鯨的熱點。黑潮離開台灣後，會流到沖繩至日本東部海域；而黑潮支流由台南至福建一帶，再向南至大鵬灣、果洲群島對開、蒲台至橫瀾，再出返去主流；所以過往本港發現鯨豚多在東部至東北部水域。

他估計，下星期初一大流之時，如未受太大騷擾及熱帶氣旋的影响下，該鯨魚有機會返回黑潮主流，找回同伴。

WWF代理海洋保育主管彭莉恩亦指，從網上片段見到的鯨魚身體特徵及覓食行為，該尾鯨魚有可能為布氏鯨。布氏鯨為鬚鯨的一種，於太平洋、大西洋、印度洋都有機會裏找到他們的蹤影。不過香港為近岸水域，常住的鯨豚類為中華白海豚及江豚，有時候會零星紀錄到其他鯨豚類的蹤影，可能為遷徙時經過、或迷路所致。

她建議研究團隊及政府部門留意未來數天鯨魚有否停留、或有顯示迷失方向、或其他異常行為，亦建議市民不要蜂擁前往尋找鯨魚；因為密集船隻來往或引擎聲音都可能會為鯨魚帶來壓力及騷擾。

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記者：吳雋妍