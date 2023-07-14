【防身術】6歲女童被怪男從後強抱綁架　靠媽媽教一招防身術機警脫險

▲ 女童（右）憑機智反應成功逃脫，歹徒（右）則被捕。（影片截圖）

遇到拐子佬，小朋友若懂得幾招自衛術，就能增加脫險機會。美國佛州近日有一名6歲女童在家附近玩耍時，突遭一名陌生男子抱起試圖綁架，女童想起媽媽教授的防身方法，用力咬了歹徒手臂反擊，成功逃脫，其後警方亦成功逮捕32歲的疑犯。

▲ 女童憶述事件。（影片截圖）

據外媒報道，事發於7月6日晚上8時許，6歲女童阿萊里克（Ah'lyric）在邁阿密市住所附近，與兄弟姊妹在大樓院子玩耍時險被綁架。阿萊里克憶述，當時有一名男子開著一輛白色私家車靠近，並突然走到她後面拉著她，試圖將她抱起跑起來。

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阿萊里克察覺男子意圖不軌，想起媽媽曾教她的防身方法，於是用力咬了男子手臂並大聲尖叫。雖然阿萊里克被用力甩了一巴掌，但仍成功令對方痛得把她扔下逃走。媽媽事後受訪時表示，很感動女兒有把她平日的教導記在心上，

我常叫她不要隨便跟陌生人說話，如果發生甚麼事，就試著反擊，撿附近的物品用力打他們。

▲ 男子事後被捕，警方調查是否有其他受害人。（影片截圖）

32歲男子維內加斯其後被警方拘捕，面臨綁架罪和虐待兒童等多項指控。警方大讚女童機警反應才沒有受害，目前亦在調查有沒有其他受害人。

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責任編輯︰王明芳