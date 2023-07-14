【前新聞之花】嘉倩BB遊越南造型3D感十足 陳嘉倩從主播轉型KOL人氣不滅【多圖】
娛樂 11:38 2023/07/14
前TVB新聞之花「嘉倩BB」陳嘉倩最近出外旅遊，在越南玩樂的她身穿吊帶小背心搭配牛仔短褲出行，再戴上太陽帽及孭上斜孭袋示人，獲粉絲大讚索爆。
【前新聞之花】陳嘉倩制服誘惑獲網民大讚 從主播轉當藝人頻派軍糧【多圖】
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陳嘉倩遊峴港
陳嘉倩於IG分享旅遊照片，並寫道：
去會安梗係要感受下越南嘅sunshine
同漁夫竹籃船☀️🛶
Surprise 嘅係船夫好錫住我哋同埋好鐘意聽Gangnam Style
係精神嘅🤣
#會安 #水椰林竹籃船 #峴港 #danang
【前新聞之花】陳嘉倩打卡派軍糧獲讚靚人靚貓 宅男女神從主播轉當藝人【多圖】
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前新聞之花
陳嘉倩在2014年加入無綫新聞，由開始主持《新聞提要》再任《天氣報告》，隨後再主持《香港早晨》，令曝光率愈來愈高，引起網民關注。
在2017年她宣布告別廣播界生涯，並重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。
之後，她又積極參與幕前拍攝，更拍攝不少Viu TV節目如《學神出沒注意》﹑《賭命夫妻》﹑《娛樂 ON AIR》等，又參與劇集《心靈師》及《冥冥之中》，逐漸成為藝人。
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撰文 : TOPick柴犬出動