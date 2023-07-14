【前新聞之花】嘉倩BB遊越南造型3D感十足　陳嘉倩從主播轉型KOL人氣不滅【多圖】

▲ 前TVB新聞之花「嘉倩BB」陳嘉倩近日到越南旅行。

前TVB新聞之花「嘉倩BB」陳嘉倩最近出外旅遊，在越南玩樂的她身穿吊帶小背心搭配牛仔短褲出行，再戴上太陽帽及孭上斜孭袋示人，獲粉絲大讚索爆。

【前新聞之花】陳嘉倩制服誘惑獲網民大讚 從主播轉當藝人頻派軍糧【多圖】

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陳嘉倩遊峴港

陳嘉倩於IG分享旅遊照片，並寫道：

去會安梗係要感受下越南嘅sunshine

同漁夫竹籃船☀️🛶

Surprise 嘅係船夫好錫住我哋同埋好鐘意聽Gangnam Style

係精神嘅🤣

#會安 #水椰林竹籃船 #峴港 #danang

【前新聞之花】陳嘉倩打卡派軍糧獲讚靚人靚貓 宅男女神從主播轉當藝人【多圖】

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前新聞之花

陳嘉倩在2014年加入無綫新聞，由開始主持《新聞提要》再任《天氣報告》，隨後再主持《香港早晨》，令曝光率愈來愈高，引起網民關注。

在2017年她宣布告別廣播界生涯，並重返香港浸會大學修讀傳播學文學碩士課程。

之後，她又積極參與幕前拍攝，更拍攝不少Viu TV節目如《學神出沒注意》﹑《賭命夫妻》﹑《娛樂 ON AIR》等，又參與劇集《心靈師》及《冥冥之中》，逐漸成為藝人。

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