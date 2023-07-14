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【放榜在即】政府短片為應屆DSE考生打氣 考評局主席容永祺︰拼盡就夠

親子 10:47 2023/07/14

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

尚有約一星期便到2023年DSE放榜的大日子，考評局各同事已就放榜各項安排作最後準備，務求如期在7月19日為五萬多名考生發放成績通知書。

最新影片推介

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尚有約一星期便到2023年DSE放榜的大日子，宣傳短片中勉勵考生不要自我設限。

大家在等待成績揭曉時，難免會感到忐忑，然而要記著身邊總有父母、師長、朋友作你們的後盾，為你們打氣。考評局主席容永祺先生以電影中的超級英雄作比喻來勉勵考生﹕「不少電影的超級英雄都有穿梭時空的能力，希望改變過去與未來。考生們雖然沒有超能力，也不能回到過去，但絕對有能力憑著積極向前和虛心學習的態度，改寫自己的未來。」

考評局主席容永祺先生以電影中的超級英雄作比喻來勉勵考生。

容主席又指﹕「文憑試只是人生的其中一站，無論成績如何，只要相信生命有很多可能性，不要自我設限，努力裝備自己和把握機遇，定能闖出屬於自己的多元宇宙。拼盡就夠！」

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