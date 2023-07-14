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【暴動重審】13人暴動案脫罪律政司申重審　社工陳虹秀等4人重審9人駁回申請

社會 10:27 2023/07/14

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陳秀虹。 (資料圖片)

已退休的區域法院法官沈小民早前審理兩宗暴動案時，分別裁定13人罪名不成立，其中9人已離港。律政司早前以案件呈述形式提出上訴，餘下4人早前准保釋候訊。上訴庭今（14日）頒下判決，認為原審法官於兩案處理證據時法律上犯錯及有悖常理等，若非其中9人已離港而未獲送達傳票，否則均須發還重審。上訴庭遂裁定社工陳虹秀等4人涉於灣仔暴動案，發還由另一法官重審，其餘9人就另案重審之申請則駁回。
 
兩案答辯人分別為張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉及李盈莉，5人均缺席聆訊。案發於2019年10月1日，警方在銅鑼灣一單位搜出白電油，5人被控串謀參與暴動等罪，經審訊後被裁定無罪。
 
另案8名答辯人為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉睛及梁雁彬，當中余、簡、莫及梁4人均缺席聆訊。8人涉於2019 年8 月31日在灣仔衝突，8人被控暴動罪。陳被裁定毋須答辯，其餘7人經審訊後被裁定無罪。9名缺席聆訊人士均已離港。
 
律政司早前以案件呈述形式向上訴庭提出上訴，9名缺席人士早前由「法庭之友」向法庭提供協助，就有否被被送達上訴通知書及法律觀點提供意見。律政司一方認為只要上訴庭已滿意送達，便可運用酌情權處理申請。

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記者：林育慧

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