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【流行都市】焦浩軒發文透露離開節目　專心全力拍劇仿效朱敏瀚？

娛樂 10:47 2023/07/14

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

在《愛·回家之開心速遞》中演「艾頓壯」而為人熟悉的焦浩軒（焦仔），除了拍劇外，亦有份主持節目《流行都市》。

日前他在社交網發文表示自己畢業了，將會離開《流行都市》，他由最初《都市閒情》到現時的《流行都市》一直有份參與並在社交網上載片段，片中所見，最後之作，他孖朱智賢一起拍攝，之後又齊齊拍照留念。

【法言人】焦浩軒第三度演馬國明年輕版　焦仔感謝「金師爺」提早到現場提點

透露離開《流行都市》

焦仔在片尾表示「六年了感謝陪伴我的大家，再見了。」又留言：「眨吓眼就六年，自己喺呢個節目學咗好多嘢，我要畢業啦！！#焦仔畢業了#都市閒情#流行都市」

之後他又上載與同樣有份拍攝《流行都市》的安德尊（大王）的照片，感謝對方的教導，並指對方是其最尊重的前輩。

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他發文指從大王身上獲益良多：「


有日開廠，大王早過我收工
我：唔好咁快走啦，我唔捨得你呀
大王：你走我更加唔捨得

唔經唔覺原來已經一齊拍咗咁多集…
次次同佢講係佢身上學到好多嘢
佢就話：啱啦，記得學點樣賴嘢！

佢成日笑笑口，毫無架子，好嘈🤣
但大王係我認識最專業嘅主持
係我最尊重嘅前輩！
我會記得你教過嘅每一樣嘢㗎」

大王很疼鍚焦仔。

專心全力拍劇？

其實焦仔與大王向來老友鬼鬼，焦仔在《萬千星輝賀台慶2022》其中一個環節，寫信及送花給大王，感激對方的提點和照顧，令對方感動得淚如雨下。

今次焦仔離開《流行都市》，未知是否將會專心全力拍劇為主，皆因當時有份拍攝《都市閒情》的朱敏瀚後來同樣轉回劇組，專心拍劇，一班網民都為焦仔打氣，並指會支持他拍多些劇集。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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