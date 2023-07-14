【網戀受騙】癡情女網戀「新加坡吳尊」　拍拖兩周赴當地俾驚喜結局超慘

▲ 癡情台女赴新加坡，打算給予男友驚喜，沒想到結果超慘。

近年不少人都通過交友網結識伴侶，但上網識人都要小心被騙。有台灣女網民早前就在facebook認識了一名28歲新加坡華僑，她表示對方照片看起來像吳尊，兩人相識及拍拖一個月已互稱老公老婆，她為了製造驚喜，偷偷買機票飛往新加坡，沒想到換來令人錯愕的結果，只得連夜改機票返台。

有台女在facebook群組「爆怨2公社」化名「小甜」透過管理員發文指，早前在facebook一個群組認識了一名自稱從事金融業的28歲新加坡華僑，對方照片看起來像吳尊，每日都陪她聊天，聽她訴苦等，非常溫柔。

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認識兩星期後，這名「新加坡吳尊」就向小甜表白，當時小甜有想過是否詐騙，但對方即時致電給她，因聲音很成熟穩重，並強調自己不是詐騙，於是小甜就一口答應。兩人拍拖兩星期後，已互稱老公、老婆，感覺甜蜜，男友更一直說想見到小甜。

為了給男友驚喜，小甜特意在端午節假期花了6萬台幣（約1.5萬港元）買機票，打算飛往新加坡與他見面。小甜出發前還特意詢問男友6月22日是否有空，對方亦表示沒有特別行程。由於不熟悉新加坡，小甜只認識魚尾獅，所以打算跟男友約在那裡相見。

▲ 台女購買機票赴新加坡，打算會男友，卻換來絕望真相。（facebook圖片）

換好上網卡後，小甜就發送訊息，打算約男友下班後去吃東西，更拍了照片給他，要他猜自己在哪。惟平時秒回的男友，過了10多分鐘都沒有回應，再發訊息仍是半小時都未讀。小甜開始有點慌張，忍不住致電給他，響了一會後接聽的卻是一名女生，她嚇得即時掛斷。

其後，男友回撥，原本小甜還高興地表示，自己在魚尾獅公園，惟對方一開口就大罵，質問她是否有病，

我以為你只是說說而已，你有毛病嗎？跑來幹嘛？我沒有說要見你呀！瘋子！

小甜被掛斷電話之餘，更被封鎖了，令她超級崩潰，沒想到這半個月的甜蜜都是假的。小甜又指，長這麼大第一次鼓起勇氣出國追愛，以為自己終於可以擺脫單身，沒想到最後卻是狼狽丟臉地連夜改機票回台，她不禁質疑「到底哪裡出了問題？」

帖文引來大批網民回應，不少人都佩服她的熱血和勇氣，並安慰她，數千元的機票錢當上個課，人沒事就好，「社會是很險惡的，小白兔」、「花錢當出國去玩，沒人財兩空就好」、「你們肯定沒有視訊吧」、「我以為會是騙財的，幸好只是渣男而已，不過，如果是我，我會玩到時間到再回來，畢竟機票都花了」。

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責任編輯︰王明芳