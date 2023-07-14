【網絡熱話】荔枝角男食客投訴飲品有曱甴　遭廚師推撞兼叉頸店方事後咁回應

飲品驚見曱甴肇禍，廚師與食客爆衝突大打出手！昨日(13日)，有網民以「荔枝角連文記廚師打食客」為題，講述經過指有鄰座男食客因發現飲品中有曱甴，於是向侍應反映，卻獲不禮貌回應，雙方隨即起衝突。期間，餐廳中一名身型彪桿的男廚師更沖出將食客「推埋牆兼叉頸」。涉事餐廳負責人則隨即公開CCTV片段及反撃指有人蓄意鬧事，並指男廚師行為只是出於保護員工所致，不過一眾網民卻沒有賣帳，認為餐廳處理失當。據了解，警方經調查後，以涉嫌普通襲擊，拘捕涉案35歲姓林男職員。

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有網民以「荔枝角連文記廚師打食客」為題講述事件始末，指昨日（13日）約下午2時多，於荔枝角連文記冰室用餐時，期間鄰座食客發現飲品有曱甴，於是便向侍應反映「見到嘢飲有曱甴就想嘔」。不過，食客不但沒有得到餐廳道不特止，更遭對方「串爆」回應指「咁你咪嘔囉！」，令到該名食客嬲到即刻結帳埋單，並怒氣沖沖同收銀表示：「欣賞你地品牌先成日食，但今次好失望，估唔到一個道歉都冇。」未幾，一名男廚師隨即從廚房衝出，並對該男食客施以暴力。

網民形容「個廚衝出嚟推個客埋牆！！再叉住食客條頸！！個廚又高大，想摙死個客咁！」。網民指自己同其他食客即刻上前，話再郁手就報警，最終要其他人拉開先停手；廚師被人拉回廚房才將對峙情況結束。網民續指一名疑似老闆其後以「小誤會，無咩事」打算「大事化小」，但網民指自己及其他食客均願意做證人及報警，因「真係個個都睇唔過眼」，更指「警察嚟到，佢哋成班人仲係繼續好串，完全覺得自己無錯」。

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隨後，連文記負責人​​將事發時的CCTV片段上載至社交網站，指該名廚師是自己丈夫，她稱當得知男食客反映餐飲中有曱甴後，已即時道歉，又提出取消餐飲的建議，惟男子當時卻稱「依家你餐廳有問題，我一蚊都唔比」。她指男子朋友當時已將全份餐食畢，因此覺得「成張單取消做唔到」，此時，便遭對方威脅「報食環署」。至於丈夫的暴力行為，她則解釋指是為了保護她所致，形容對方當時不斷「拍枱拍凳，仲企埋起身」，她認為「就算我唔係佢老婆，係其他女同事，佢都會沖埋去」。據了解，警方經調查後，以涉嫌普通襲擊，拘捕涉案35歲姓林男職員。

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責任編輯：羅嘉欣