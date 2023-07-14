【中暑身亡】酷熱天氣在家湊女捨不得開冷氣　30歲媽媽重度中暑搶救不治

▲ 有全職媽媽在家湊女沒開冷氣，不幸中暑身亡。（iStock圖片，非當事人）

近日天氣炎熱，中暑可大可小。中國浙江省杭州市一名30多歲媽媽，由於捨不得開冷氣，又把風扇讓給孩子，不幸中暑，待家人發現情況不對送院，最終因熱射病搶救無效，不幸離世。

據內地媒體報道，近日浙江杭州室外溫度不時飆升至攝氏35度以上，當地醫院過去一周每日接診最多都是中暑患者，其中有一名30多歲的全職媽媽，丈夫在外工作，但家裡條件不好，因此平日在家照顧年幼女兒時，即使多熱，為了慳錢捨不得開冷氣。

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而出事當日，她也是沒有開冷氣，並把家中唯一的電風扇讓給孩子使用，又餵水給女兒喝，但自己就沒有喝水和開風扇，導致重度中暑昏迷，直至丈夫下班回家，見她情況不妥，陷入昏迷，才急忙送院，可惜她到院時已無呼吸心跳，經搶救仍是重度昏迷，最終不治身亡。至於為何會拖很長時間才送院，丈夫解釋，「她平時不怕熱」。

浙江醫院急診科主任戴海文指出，重度中暑若不及時搶救就有很高的死亡率，此病通常不具突發性，一旦出現先兆中暑、輕度中暑就要留意，否則症狀持續加重，發展至熱射病就有死亡的風險。

降溫消暑秘訣

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷時，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

2. 用30°C水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30°C水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

3. 消暑5部曲

屈奇安指，如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：1. 離開太陽直射地方，到陰涼處；2. 脫下多餘衣物；3. 確保空氣流通；4. 冷敷，如退熱貼或冰敷；5. 喝一點水。

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責任編輯︰王明芳