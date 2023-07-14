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【張氏一家】「雯雯」到Sean Lam直播踩場自爆房事　張致恒突然蒲頭為太太澄清

娛樂 12:02 2023/07/14

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

「雯雯」到富二代Sean Lam直播踩場，留下大膽言論。

張致恒（Steven）與太太「雯雯」區燕雯N次鬧離婚，二人被稱「離婚KOL」。日前雯雯於社交網發千字文，除透露跟Steven「坐低傾過問題」外，更表示自己懷第4胎，並表示將停用現有IG帳戶，應網民建議改行會員制，以每月50元收費作會籍費用，可以幫補家計。

【張氏一家】雯雯開新帳戶設會員制　月費$50：好心一定有好報

闖富二代直播爆房事

而去年在網上公開爆料指林芊妤（Coffee）、網紅姊妹花張欣欣（Yanyan）和張芊芊（Chinchin）等疑出席富豪飯局的富二代KOL Sean Lam，亦有留意雯雯的會員制度，表示自己有課金給雯雯，但卻遭對方拒絕，並晒出多張與雯雯的對話截圖。

當中包括：「大佬我課金想睇正能量啫，換來負能量，咩世界」、「做善事都要食檸檬」、「你有無試過喺街買旗，個小朋友話唔賣比你」，更以「50雯」形容她。

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Sean還於直播談及事件時，「雯雯」闖入直播踩場：「你哋畀$50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要畀$100」、「我做代母有無得諗？」

她更大爆閨房樂：「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵畀Steven㗎咋」、「我唔係滴緊，我嗰啲似噴水池」，又著Sean老婆Toby要小心：「Toby你要小心啲我，一陣食咗阿Sean」、「到時你喊都無用」，言論相當大膽。

（IG圖片）

【張氏一家】雯雯透露第4胎快將出世　欠屋租書簿費冇錢交要眾籌？

張致恒蒲頭

及後，雯雯在個人IG澄清踩場留言的並非自己，「其實我都只係普通人，突然間變得咁有價值，真係多謝大家，我個Account係ugly_mama，嗰個好明顯係Ugly___mama，3條線。我都唔再多講，總之得啖笑！」

而一直潛水未有發聲的Steven突然蒲頭，在相關報道留言為老婆澄清：「你張相裡面嗰個係假account嚟嘅，希望你搞清楚先好放出嚟！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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