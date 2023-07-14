【捽眼危機】男子捽眼雙眼充血視力急降險失明 　求醫證患病毒性結膜炎

▲ 男子捽眼雙眼充血視力急降險失明， 求醫證患病毒性結膜炎。

捽眼小心捽出禍！一名從事飲食行業的男子因雙眼不適，持續紅腫痕癢於是到醫院求醫，結果證實患上急性結膜炎，左眼視力更跌至只剩0.05。他懷疑肇禍原因與早前自己一邊處理生肉時，不慎捽眼所致，令細菌有機可乘。

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根據內地傳媒報導，來自深圳的常先生（化名）於早前高溫的日子，於餐廳處理生肉，由於汗流浹背，他沒有為意便用手將汗從臉上抹走並捽眼，懷疑因此有「髒東西」入眼，令細菌有機可乘。未幾，他右眼先出現不適，其後左眼亦有近似情況，雙眼不但紅腫，且眼屎、眼淚等分泌物增多，後來更難以睜眼及畏光，雙眼視力亦開始模糊，他於是慌忙到醫院求醫。

醫生其後診斷他患上急性結膜炎，留院檢查時，更發現他因眼睛角膜水腫，左眼視力僅剩0.05。而原本抵禦外界細菌、病毒等感染的角膜亦出現大面積的中央上皮缺損，致結膜佈滿紅血絲和出血點，上下瞼結膜亦因免疫細胞的大量聚集形成灰白色的「偽膜」，雙眼腫脹嚴重。慶幸，經處方藥物治療後，常先生目前視力已逐漸恢復。

深圳大學總醫院眼科的蔣澍醫生介紹，細菌、病毒、真菌等微生物的感染、外界刺激及過敏等都有可能引發結膜炎，又指常先生本次感染的角結膜炎考慮是由腺病毒感染引發，目前已發現此病毒有100餘個血清型，其中至少有47個可以感染人類。她提醒病毒性結膜炎是一種常見的結膜炎，常在夏秋季節流行，使用抗生素滴眼液治療無效。她指出，腺病毒角結膜炎屬於自限性疾病，隨機體免疫機制的建立可逐漸自癒，但及時有效的治療可減輕患者症狀，防止併發症。

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責任編輯：羅嘉欣